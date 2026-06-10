Ivošević iz Kine prati sjednicu Gradskog vijeća

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević oglasio se iz Kine, odakle prati sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita koja je u tijeku. U objavi na društvenim mrežama kritizirao je dnevni red sjednice i rad aktualne gradske vlasti.

Prema njegovoj ocjeni, među 45 točaka dnevnog reda tek jedna predstavlja odluku koja će donijeti konkretnu promjenu za građane.

"U tijeku je sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj od 45 točaka samo je jedna stvarna odluka koja će išta promijeniti u Splitu. To je formiranje Trga sv. Josipa", napisao je Ivošević.

U nastavku je ustvrdio kako u prva dva mjeseca mandata gradonačelnik Tomislav Šuta nije pripremio nijednu odluku koja bi građanima donijela konkretnu korist.

"Ukratko, u dva mjeseca gradonačelnik nije pripremio niti jednu odluku koja bi išla na Gradsko vijeće u korist građana mimo naziva jednog trga. Ubio se od posla", poručio je.

Ostatak točaka dnevnog reda, smatra Ivošević, uglavnom se odnosi na izvješća i rasprave o radu gradskih tvrtki i ustanova te administrativna pitanja.

"Ostatak točaka služi za raspravu o radu i poslovanju gradonačelnika, gradskih tvrtki i ustanova ili su birokratske naravi vezane za izvješća i prvokupe kulturnog dobra, ali građanima ništa novo ne donose", naveo je.

Dodao je kako mu zbog toga današnji izostanak sa sjednice lakše pada.

"Što bi gradonačelnik rekao, nikaka sjednica. Vidimo se na idućoj", zaključio je Ivošević u objavi koju je, kako navodi, napisao prateći sjednicu iz Kine.