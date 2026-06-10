Ugarković otvorio osjetljivo pitanje: Tko je odgovoran za zapušteno židovsko groblje na Marjanu?

Na problem godinama zapuštenog starog židovskog groblja na Marjanu na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita upozorio Petar Ugarković, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, otvarajući pitanje koje nadilazi redovito komunalno održavanje i zadire u odnos grada i države prema kulturnoj baštini, povijesti i židovskoj zajednici u Splitu.

Naime, staro židovsko groblje na Marjanu jedno je od najstarijih takvih groblja u ovom dijelu Europe. Prema navodima iz dopisa, osnovano je 1573. godine, a posljednji ukopi ondje su prestali 1946. godine. Od tada se Židovi u Splitu pokapaju na Lovrincu. Iako više nije aktivno groblje, riječ je o prostoru iznimne memorijalne i kulturne vrijednosti. Na njemu se nalazi više od 700 grobova i nadgrobnih spomenika, a sam prostor desetljećima je bio prepoznat kao važan dio splitske povijesti.

U dopisima se navodi da su do 2018., odnosno 2019. godine, vegetaciju na groblju redovito održavali Grad Split preko Parkova i nasada te Park-šume Marjan. Nakon toga održavanje je, kako tvrdi Ana Lebl, prestalo biti redovito. "Desetljećima, sve do 2019. godine, Grad Split redovito je kosio travu, brinuo o grmovima i stablima, tako da je ovo spomen groblje bilo ukras Grada Splita i Marjana, na radost brojnih posjetitelja", navodi se u jednom od dopisa.

No nakon toga, tvrdi predsjednica Židovske općine Split, groblje se sve rjeđe održavalo, a trava je, prema njezinim riječima, pokošena tek nekoliko puta u posljednje dvije do tri godine.

"Nema dana da se netko ne zgraža"

Posebno zabrinjavaju navodi da je stanje najgore upravo u turističkoj sezoni, kada groblje obilaze brojni posjetitelji, turistički vodiči i građani. U dopisu upućenom ministru Branku Bačiću Ana Lebl upozorava da se posjetitelji žale na prizore zapuštenosti.

"Mi od tada molimo da se pronađe rješenje, jer je groblje jako zaraslo u travu i grmove. Posebno u sezoni, nema dana da Židovsku općinu Split ne zovu turisti i turistički vodiči i žale se na sramotnu sliku koju ovako zapušteno groblje šalje u svijet", stoji u dopisu. Prema navodima iz prepiske, trava je u pojedinim dijelovima groblja iznad koljena, grmlje i agave ugrožavaju grobove, a suhe grane sa stabala padaju po grobnicama pri jačem vjetru.

Ana Lebl upozorava i da je zbog zarasle vegetacije gotovo nemoguće normalno obići dio groblja, što dodatno otežava planiranje obnove oštećenih nadgrobnih ploča. Ključni problem, prema dopisima Židovske općine Split, jest pitanje vlasništva i nadležnosti. U zemljišniku se groblje vodi kao državno vlasništvo, zbog čega Grad Split, kako se navodi, nema ovlasti za njegovo redovito održavanje.

"Naime, po Zakonu o grobljima RH sva groblja postaju državno vlasništvo. To se odnosi na zemljište, ne i spomenike. Kako je, znači, groblje državno, Grad Split nema ovlasti za njegovo održavanje", navodi Ana Lebl u dopisu gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Prema njezinim riječima, Grad Split je još u srpnju 2023. godine uputio dopis državi s molbom da se održavanje groblja prepusti Gradu. Odgovor, kako tvrdi, nikada nije stigao. "Informirani smo da odgovor nikada nije stigao", stoji u dopisu. Zbog toga Židovska općina Split od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine traži da se Gradu Splitu omogući upravljanje starim židovskim grobljem na Marjanu kako bi se moglo uspostaviti redovito održavanje.

"Jedno ministarstvo pomaže, drugo odmaže"

Iz dopisa se vidi i nezadovoljstvo odnosom različitih državnih tijela prema istom problemu. Ministarstvo kulture i medija, prema navodima Ane Lebl, odobrilo je sredstva za restauraciju oštećenih nadgrobnih ploča, ali bez održavanja zelenila taj se posao teško može provesti. "Postoji potpuni nesklad između Ministarstva kulture i medija RH i Vašeg ministarstva, jer dok nam jedno pomaže u održavanju groblja, drugo nam odmaže", navodi se u dopisu ministru Bačiću.

Predsjednica Židovske općine Split upozorava da gotovo polovica spomenika koji bi mogli biti kandidati za restauraciju nije dostupna ili je jedva vidljiva zbog zarasle vegetacije. Time se otežava i rad konzervatora, ali i odabir prioriteta za obnovu.

"Pitam se koji je smisao ulaganja velikih novaca s jedne strane i neprepuštanja ovlasti za održavanje s druge, sve od iste države za isto groblje", stoji u jednom od dopisa. Posebno težak dio prepiske odnosi se na navode o vandalizmu. Ana Lebl piše da zapušteno groblje privlači vandale te da su na više od deset grobova pronađeni antisemitski grafiti. Prema navodima iz dopisa, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek odobrila je čišćenje grafita, koje bi trebao obaviti Hrvatski restauratorski zavod. No i taj posao, kao i restauracija nadgrobnih ploča, gubi smisao ako se prostor ne održava redovito.

"Bez urednog groblja svi napori i ulaganja za održavanje nadgrobnih spomenika gube smisao, a redovito održavanje može osigurati samo Grad Split, koji za to, u ovom trenutku, nema ovlasti", upozorava Ana Lebl.

Židovska općina: Sami ne možemo održavati groblje

U dopisima se više puta naglašava da Židovska općina Split nema kapaciteta sama održavati vegetaciju na groblju. Ona, kako se navodi, skrbi o nadgrobnim spomenicima, ali održavanje velikog zelenog prostora zahtijeva sustavno rješenje.

"Židovska općina Split nema mogućnosti da sama održava vegetaciju na ovom groblju, a sama brine o održavanju spomenika kojih ima više od 700", stoji u dopisu ministru.

U jednom od pisama gradonačelniku Šuti Ana Lebl navodi i da je problem pokušala riješiti s njegovim prethodnicima, drugim institucijama i pojedincima, ali bez konačnog rezultata. "Mi sami nismo u mogućnosti održavati ovo groblje", piše Lebl.

Apel za hitno rješenje prije nove sezone

Iz priložene prepiske proizlazi da Židovska općina Split već dulje vrijeme traži hitno rješenje. Problem je, prema dopisima, poznat Gradu Splitu, resornom ministarstvu, Ministarstvu kulture i medija te Splitsko-dalmatinskoj županiji.

No rješenje se i dalje čeka. "Molimo Vas, dragi gospodine ministre, da provjerite je li to točno i, ako je moguće po hitnom postupku, osobno pomognete i pogurate da RH ustupi Gradu Splitu na upravljanje staro Židovsko groblje na Marjanu, kako bi se što prije moglo ponovo uspostaviti redovito održavanje ovoga groblja", navodi se u dopisu.

Ana Lebl u istom pismu podsjeća da je groblje svoju 450. obljetnicu dočekalo zapušteno i zanemareno.

"Kad je već svoju 450. obljetnicu groblje dočekalo zapušteno i zanemareno, molim Vas, pomozite, poštovani gospodine Bačiću, da bar u ovoj, 451. godini svojeg postojanja, marjansko židovsko groblje ponovo zasja u punom sjaju i ljepoti", poručila je predsjednica Židovske općine Split.

Vrijeme je za odluku

Slučaj starog židovskog groblja na Marjanu pokazuje kako kulturna baština može postati žrtva administrativne neodlučnosti. S jedne strane, država odobrava novac za obnovu spomenika. S druge strane, prostor u kojem se ti spomenici nalaze ostaje zapušten jer nije riješeno tko ga smije i mora redovito održavati. U međuvremenu, trava raste, grobovi postaju nedostupni, posjetitelji negoduju, a jedan od najvažnijih memorijalnih prostora u Splitu šalje sliku koja, prema riječima Židovske općine Split, ne priliči ni gradu ni državi.