Skoko kritizirao Šutu: "Svi nameti kojih se gradonačelnik dotaknuo su povećani"

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine, u ime vijećnika Centra govorio je Igor Skoko.

Poručio je kako mu je drago što su nastavljeni projekti bivše gradske vlasti, među kojima je naveo izgradnju vrtića, parkinga i ITS-a, no istaknuo je i niz zamjerki aktualnoj gradskoj upravi.

"Više je nego očito što ne valja"

Skoko je posebno problematizirao urbanističke planove, tvrdeći da je bivša vlast taj posao dovela gotovo do kraja. "Više je nego očito što ne valja, riječ je o urbanističkim planovima. Mi smo to doveli do kraja, gradonačelnik Tomislav Šuta je trebao samo potpisati. Zadnje je rekao da će ih donijeti u skorom roku, ja više nakon godinu dana ne znam što je to kratki rok", rekao je Skoko.

Pitanje Brodarice i stadiona

Osvrnuo se i na pitanje Brodarice te mogućnost izgradnje novog stadiona na toj lokaciji. Prema njegovim riječima, od te se ideje očito odustalo. "Ostaje pitanje Brodarice i novog stadiona na Brodarici, od toga se očito odustalo, umjesto da je nastavio s onim što smo ostavili, a to je obnova Poljuda, jer do sada bi sigurno pola toga bilo napravljeno. Stadion se više ni ne spominje", poručio je Skoko.

Dodao je i kako je gradonačelnik Budiši (op.a., Krešimir Budiša, direktor UHY grupe) bez natječaja dao 30.000 eura za studiju.

Kritike zbog Marjana i poskupljenja

Skoko je tijekom rasprave problematizirao i sanaciju Marjana, ali i određena poskupljenja koja su, kako tvrdi, pogodila građane. "Za građane je možda najporaznije što su svi nameti kojih se gradonačelnik dotaknuo povećani - porez na nekretnine, karte Prometa, cijene parkinga...", rekao je Skoko.

Podsjetimo, ranije danas je Šuta predstavljao svoje izvješće gotovo pola sata. Prvi se za raspravu javio Marijan Čelan (HDZ), koji je Šutu u ime kluba vijećnika HDZ-a pohvalio za temeljito izvješće.