Iva & Joke donose TransAkustik na Pazar: Večer sevdaha, bluesa, fada i pjesama koje se osjećaju

Gudin Pigerija nastavlja s glazbenim večerima koje splitskom Pazaru daju poseban ritam, a ovoga puta u goste stižu Iva & Joke, srce glazbene priče zvane TransAkustik.

Jedan glas, jedna gitara i puno onoga između. Tako bi se najkraće mogla opisati glazba koju donose Iva & Joke, duo koji ne pristaje na stroge žanrovske ladice, nego ih radije otvara, miješa i spaja u nešto sasvim svoje.

U njihovoj izvedbi može se čuti malo sevdaha, malo bluesa, malo portugalskog fada, malo splitske gitare i puno emocije koja ne traži veliko objašnjenje. TransAkustik je upravo to – susret različitih glazbenih svjetova koji se prirodno nadopunjuju i stvaraju atmosferu u kojoj poznate pjesme zvuče drugačije, intimnije i osobnije.

Ono što publika posebno voli kod Ive & Joke jest njihova sposobnost da stare pjesme, one koje mnogi znaju napamet, okrenu na svoj način. Bez velike buke, bez potrebe za spektaklom, ali s dovoljno osjećaja da večer dobije onaj poseban ton zbog kojeg se ostaje malo duže nego što se planiralo.

Upravo zato ova svirka u Gudin Pigeriji neće biti klasičan koncert. Bit će to večer za sjesti, naručiti nešto dobro, popiti čašu, pojesti nešto za pod zub i pustiti da glazba odvede tamo gdje treba.

Gudin Pigerija, smještena u srcu Pazara, posljednjih se mjeseci sve više profilira kao mjesto susreta dobre hrane, pića i opuštene gradske atmosfere. A kada se toj kombinaciji doda glazba uživo, Pazar dobiva jednu sasvim novu večernju energiju.

Svirka počinje u 20:00 sati, a iz Gudina poručuju da je najbolje doći ranije, zauzeti svoje mjesto i bez žurbe ući u večer.

Jer neke se svirke ne slušaju samo ušima. Neke se jednostavno osjete.