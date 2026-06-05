NE PROPUSTITE UBOJITO DUHOVITU KOMEDIJU "Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto" na Teatru uz more

Planetarno popularna i ubojito duhovita komedija Antonia Amurria "Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto" vraća se u Split i Šibenik.

U izvedbi Iskre Jirsak i Petra Atanasoskog uživala je dalmatinska publika ove zime i proljeća. Potaknuta potrebom za dobrim savjetima koji liječe loše bračne trenutke potražnja za ulaznicama bila je velika. I baš sa svake prepune izvedbe publika je izašla bogatija za večer čistog smijeha.

Sad se vraćaju u Split i Šibenik nasmijati novu publiku, ovog puta na ljetnim scenama Teatra uz more.

Ne propustite izvrsnu komediju "Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto" :

24.6. u 21 sat na ljetnoj sceni u Lori - Split

25.6. u 21 sat u Amfiteatru D-Resorta u Mandalini - Šibenik

"Otvaranje šeste ljetne sezone Teatra uz more u Splitu je pred vratima. Krećemo 18.lipnja s premijerom komedije "Solo u dvoje" koju izvode Petra Kraljev, Uršula Najev i Filip Detelić. Sudeći po potražnji za ulaznicama publika nam vjeruje kako ih očekuje dobra komedija. A već tjedan nakon, vraća nam se jedna od najpopularnijih komedija na svijetu "Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto". Iskra i Petar dobro su već nasmijali publiku u Splitu i Šibeniku ovom komedijom, a sad nam stižu i u ljetnoj varijanti. 25.lipnja u Šibeniku bit će i službeno otvorenje ovogodišnje druge po redu ljetne sezone Teatra uz more u Šibeniku. Vraćamo se u prekrasan Amfiteatar D-Resorta s još bogatijim programom i probranim komedijama. Jedva čekamo podignuti zastore na obje pozornice i započeti ljetna druženja s našom publikom." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more

Iskra Jirska i Petar Atanasoski upoznat će vas s 10 najopasnijih i najraširenijih tipova supružnika koji na nas vrebaju na današnjem tržištu kao i gorka iskustva koja svaka normalna osoba s njima može imati.

Ovom urnebesno zabavnom i poučnom predstavom kazalište KNAP želi širom otvoriti oči svima koji naivno i zaljubljeno srljaju u brak kao i onim zaljubljenicima koji su u tu klopku već upali.

Možete je shvatiti kao izvrsnu razonodu za tople ljetne večeri, ili kao odlično savjetodavno štivo!

Zato povedite svoju dragu ili dragog za ruku i provjerite na licu mjesta ne krije li se u vašem partneru ili partnerici jedno od onih devastirajućih bića čijoj eliminaciji treba neodložno pristupiti prije nego sami budemo nepovratno psihički dotučeni.

U svakom slučaju, navečer, kad jedno pored drugog sjednete u zamračeno gledalište neka vam kroz um prođe mudra misao naših starih: Što nas ne ubije, možda nas zbliži.

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)

ŠIBENIK:

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik