Vlažni zidovi nisu samo estetski problem – evo zašto ih ne biste trebali ignorirati

Plijesan ne nastaje preko noći, ali kada se jednom pojavi, vrlo se teško trajno uklanja bez rješavanja pravog uzroka problema.
Zašto dolazi do stvaranja vlage?
U svakom domu svakodnevno nastaje velika količina vlage – kuhanjem, tuširanjem, sušenjem rublja pa čak i disanjem. Ako prostor nema dovoljno kvalitetnu ventilaciju, višak vlage ostaje zarobljen u zraku i s vremenom se kondenzira na hladnijim površinama.
Prvi znakovi često su:
- zamagljeni prozori
- težak i ustajao zrak
- neugodan miris u prostoru
- pojava tamnih mrlja na zidovima i stropovima
Mnogi problem pokušavaju riješiti odvlaživačima ili povremenim provjetravanjem, no to najčešće daje samo kratkoročne rezultate.
Ključ je u stalnoj izmjeni zraka
Kako bi se spriječilo nakupljanje vlage, prostor treba imati kontinuiran protok svježeg zraka. Upravo zato sve više kućanstava ugrađuje ventilacijske sustave koji rade neprekidno i automatski održavaju zdraviju mikroklimu u prostoru.
Ventoterm ventilacijski sustavi omogućuju 24-satnu ventilaciju doma, čime se smanjuje mogućnost nastanka vlage i plijesni te poboljšava kvaliteta zraka koji ukućani svakodnevno udišu.
Dodatna prednost su antialergijski filteri koji uklanjaju prašinu, pelud i druge sitne čestice iz zraka.
Rješenje bez velikih adaptacija
Jedna od čestih zabluda jest da je ugradnja ventilacijskog sustava komplicirana i zahtijeva velike građevinske radove. U praksi je postupak znatno jednostavniji.
Montaža se izvodi po principu “ključ u ruke”, a u većini slučajeva završava unutar jednog dana.
To znači da se problem vlage može riješiti brzo, bez dugotrajnih renovacija i velikog nereda.
Zdraviji prostor za život
Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru danas je važnija nego ikad, posebno zato što većinu vremena provodimo u zatvorenim prostorima – kod kuće ili na poslu.
Zato ventilacija više nije luksuz rezerviran za moderne objekte, nego važan dio zdravog i ugodnog života.
Za sve koji žele provjeriti stanje svog prostora i saznati koje je rješenje najbolje za njihov dom, dostupan je i besplatan obilazak objekta te savjetovanje sa stručnjacima.
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