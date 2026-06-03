Gosti joj govore da se dugo nisu ovako odmorili: Katarina u srcu Slavonije čuva jednu posebnu priču

U AKORD-u se goste ne dočekuje kao broj rezervacije, Katarina Štavlić i njezin suprug Igor prostor pripremaju prema potrebama gostiju, osobno ih uvode u priču imanja i kraja, a zatim im ostavljaju ono što je danas jednako važno kao i gostoprimstvo: privatnost i slobodu da odmor dožive vlastitim ritmom.

Oznaka Local Host za Katarinu je potvrda da se i kontinentalni, održivi turizam može razvijati bez gubitka autentičnosti. Local Host domaćini nude osobni pristup, lokalnu povezanost, gostoljubivost i odgovoran odnos prema okolišu i zajednici, a upravo se te vrijednosti u AKORD-u žive svakodnevno.

“Local Host je najviše potvrda da ljudi prepoznaju iskren pristup i toplinu koju pokušavamo živjeti i prenijeti kroz AKORD. Drago mi je što se kroz takva priznanja vidi da i kontinentalna Hrvatska, posebno Slavonija, ima svoju posebnu vrijednost i dušu koju ljudi sve više traže.”

Njihova priča u Marindvoru kraj Požege nije krenula kao klasičan turistički projekt, nego kao prirodan nastavak života koji već godinama grade na ekološkom permakulturnom obiteljskom imanju.

“Ideja je nastala vrlo prirodno, kao nastavak našeg životnog i profesionalnog puta. Suprug Igor i ja posljednjih dvadesetak godina razvijamo naše ekološko permakulturno obiteljsko imanje kroz održiv način života, edukacije i aktivnosti Centra za cjeloživotne programe IGOR. Kako su se aktivnosti širile, pojavila se potreba da ljudima koji dolaze na edukacije, radionice ili višednevne programe možemo ponuditi i smještaj”, govori Katarina.

Tako je nastao AKORD, prostor za obitelji, grupe prijatelja, manje retreat i sportske grupe, edukacije, radionice i aktivnosti povezane s kvalitetom života. S vremenom su, kaže Katarina, shvatili koliko ljudima nedostaju mir, priroda i jednostavniji ritam života.

“AKORD se razvio kao mjesto gdje to mogu stvarno doživjeti, a ne samo kratko posjetiti.”

Za Katarinu bavljenje turizmom na ovakav način ne znači samo ponuditi kuću za odmor, nego stvoriti prostor u kojem se ljudi mogu ponovno povezati sa sobom, prirodom i drugima.

“Danas ljudi često dolaze umorni od brzine, ekrana i stalne dostupnosti. Ovdje ponovno otkriju tišinu, miris zemlje nakon kiše, večeri pod zvijezdama, razgovore bez žurbe i osjećaj da ne moraju nigdje juriti. Upravo to ostaje ljudima najduže u sjećanju jer osjete jednostavnost života i toplinu odnosa koje je Slavonija oduvijek imala.”

AKORD nije samo turistički objekt, nego dio njihova života. Zato im, kaže Katarina, nije bilo teško otvoriti vrata gostima.

“Gostoprimstvo, otvorenost i zajedništvo oduvijek su dio našeg načina života. U Slavoniji su ljudi navikli dijeliti stol, razgovor, vrt i vrijeme s drugima.”

Na imanju su gostima na raspolaganju prostrani zajednički prostori za druženje, veliko ograđeno dvorište s ognjištem, natkrivena terasa, roštilj, dnevni boravak s kaminom, više spavaćih soba za obitelji i grupe, plodovi iz eko vrta, sezonsko voće iz voćnjaka i šumski dio imanja za boravak u prirodi.

No ono što gosti najčešće pamte nisu samo sadržaji.

“Često kažu da su kod nas prvi put nakon dugo vremena istinski naspavali, odmorili glavu i ponovno osjetili koliko malo treba za sreću.”

Katarina domaćinstvo doživljava kao pažljiv, ali nenametljiv odnos.

“Biti domaćica za mene znači biti prisutna, ali nenametljiva. Važan mi je prvi kontakt, jer tada gost osjeti atmosferu kuće i imanja. Volimo ih dočekati srdačno, dati im osnovne informacije, preporuke i osjećaj sigurnosti, ali nakon toga poštujem njihovu privatnost.”

Prvi susret zato ima važnu ulogu. Goste dočekuju osobno, uz znak pažnje koji često uključuje sezonske plodove iz vrta i voćnjaka, domaće sokove, pekmeze ili druge lokalne proizvode. Djeci pripreme poklon, sportske rekvizite i društvene igre, a s gostima su u kontaktu i prije dolaska kako bi prostor pripremili prema njihovim potrebama.

Zašto AKORD toliko djeluje na ljude? Katarina odgovor vidi u jednostavnim stvarima.

“Ovdje nema gužve, buke ni žurbe. Djeca trče po travi, odrasli sjede na terasi uz kavicu, piće ili roštilj, netko ode u saunu ili bazen, netko u šetnju do šume ili livade s potokom, netko samo sluša tišinu. Gosti nam kažu da ponovno čuju ptice, osjete svježi zrak i povjetarac podno Papuka, provedu večer uz vatru i jednostavno se vrate sebi.”

One koji prvi put dolaze u ovaj dio Slavonije najčešće iznenadi koliko je kraj zelen, miran i bogat prirodom. Mnogi očekuju samo ravnicu, a otkriju Park prirode Papuk, šume, potoke, jezera i Požešku kotlinu.

Vrt, voćnjak, sezonski plodovi i lokalni proizvodi važan su dio iskustva.

“Ljudi vole kušati domaće voće, ubrati rajčicu, vidjeti vrt, osjetiti sezonalnost koja danas često nedostaje i upoznati lokalne proizvođače. To ih povezuje s prostorom na puno dublji način.”

Održivost u AKORD-u nije marketinški izraz, nego način života. Katarina i Igor godinama žive kroz permakulturni pristup, čuvaju stare sorte, koriste lokalne proizvode i nastoje sve što rade povezati s prirodom i zajednicom. Posljednjih 25 godina skupljaju stara sjemena povrća, u voćnjaku imaju stare sorte voća, a u ekološkom vrtu oko 30 vrsta starih sorti rajčica.

Od recikliranog materijala i uz pomoć susjeda napravili su hrastove slavonske tarabe, a za djecu je uz vrt izgrađena Mala slavonska kućica od starih hrastovih greda, zemlje, blata i starog biber crijepa.

“Za nas održivost znači poštovanje prema prostoru, ljudima i prirodi. Važno nam je da surađujemo s lokalnim proizvođačima, OPG-ovima, prijateljima i susjedima jer vjerujemo da turizam treba povezivati i jačati zajednicu.”

Iz iste potrebe za čuvanjem tradicijskih znanja, starih sorti i okusa nastali su Festival RAJčica te Festival jabuka i bundeva koji se održavaju na njihovom imanju.

“Festivali su nastali iz naše potrebe da sačuvamo tradicijska znanja, stare sorte, okuse i način života koji se nekada prirodno prenosio među ljudima, a danas se polako gubi.”

Katarina gostima Požešku kotlinu, Papuk, Požegu, lokalne proizvođače, vinare i običaje približava onako kako ih sama živi: kroz ljude, prirodu, male priče i iskrene susrete.

“Ne preporučujemo samo mjesta, nego dijelimo ono što i sami volimo: jutarnju šetnju šumom ili Papukom, razgovor s lokalnim vinarom, domaće proizvode naših OPG-ova, male restorane, voćnjake, vinograde i običaje koji se još uvijek žive.”

U cijeloj priči važnu ulogu imaju obitelj i zajednica.

“Obitelj je srce cijele priče. Igor i ja godinama zajedno gradimo ovaj prostor kroz ljubav, rad, povjerenje u našu viziju i svrhu tog prostora. AKORD nije nastao preko noći niti kao poslovni projekt, nego kroz godine zajedničkog stvaranja.”

Na pitanje što bi preporučila nekome tko dolazi samo na jedan dan, Katarina se nasmije i kaže da bi mu preporučila da ostane više dana. Jer AKORD se, smatra, ne može razumjeti kroz jednu aktivnost ili jedan kadar.

“Možda bi najbolji početak bio jednostavno provesti vrijeme bez žurbe: sjediti vani, poslušati tišinu, prošetati šumom, osjetiti miris vrta ili voćnjaka i doživjeti mir koji snažna Slavonija još uvijek ima.”

Više informacija o oznaci Local Host i domaćinima koji nude autentičan doživljaj Hrvatske dostupno je na službenoj stranici Hrvatske turističke zajednice.