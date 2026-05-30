Najveća investicija u Dugopolju pri kraju: Doznajte zašto svi žele mjesto u ovom centru

Svi pričaju o velikoj investiciji koja se završava u Dugopolju. A ako ste među rijetkima koji još nisu čuli, riječ je o Uglešić Health and Care centru koji će spajati vrhunsku medicinsku skrb s razinom udobnosti i usluga kakva se očekuje u hotelu s pet zvjezdica! Bit će to mjesto koje nudi sigurnost, povjerenje i kvalitetu života osobama treće dobi koja još nije viđena u jugoistočnoj Europi.

Kod njih je sve samo ne „klasika“. Uposlili su multidisplinarni tim stručnjaka, od liječnika do fizioterapeuta i nutricionista. Sve je podređeno kvaliteti života koja čini razliku, pa će tamo biti i kapelica, šetalište, sunčalište, frizerski salon,smoothie bar, njihov OPG za sve koji žele više boraviti na zraku i baviti se uzgojem povrća i voća, kozmetički salon, boćalište, biblioteka i još mnogo toga.

Stanari centra, ili točnije Senior dijela, na raspolaganju će imati stalnu liječničku i sestrinsku skrb, doslovno 24 sata na dan, te posebne rehabilitacijske programe ako im budu potrebni. Liječnici će posebnu pozornost obraćati na potrebnu terapiju jer je ovdje individualni pristup na prvome mjestu.

To isto tako znači i da je prehrana prilagođena svakome ponaosob, kao i mogućnost presonalizirane suplementacije, a smještaj je u vrhunski opremljenim smještajnim jedinicama.

Bračni par Uglešić, Ana i Boran, zaista su mislili na sve i ovim projektom pokazali koliko im je bitno da razinu zdravstvene usluge i skrbi za starije podignu na dosad neviđenu razinu. „Želimo da korisnici Seniora uživaju u kvaliteti i brizi koju ćemo pružiti, a u isto vrijeme njihove obitelji mogu biti mirne i sigurne“, kažu Uglešići.

„I sami smo kao obitelj prošli dvogodišnji put brige i njege sa mojim pokojnim ocem. I jedan od razloga realizacije ovoga projekta je upravo ovo mjesto gdje će starost biti dostojanstvena i aktivna“, izjavio je prof. prim. dr. sc Boran Uglešić, zadužen za cijeli zdravstveni segment.

Centar svoja vrata otvara 1. rujna, upisi su u tijeku, a s obzirom na kapacitet od 216 osoba, rezervacije za smještaj se pune velikom brzinom.

Budući korisnici koji će se useliti s nestrpljenjem čekaju ulazak. „Moram priznati da jednostavno ne mogu dočekati. Živim sama, djeca su u inozemstvu i jednostavno mi je briga za imanje previše, više ne mogu. U centru ću imati sve - i doktore i meni prilagođenu prehranu jer sam srčani bolesnik, potom šetalište, ali i kapelicu te društvo mojih vršnjaka koje sada nemam. Presretna sam što se uskoro useljavam“, izjavila je jedna od budućih korisnica.

A da se mislilo na sve, pokazuje i činjenica da će se, osim uobičajenih životnih stvari poput šetališta, razbibrige uzgoja voća i povrća, u sklopu centra nalaziti pet velikih odjela za ozbiljna zdravstvena stanja poput Odjela za Alzheimer i demenciju, Odjel za poremećaj nagona (kockanje, alkoholizam), jedinstven u Hrvatskoj, Odjel intenzivne njege, Odjel za rehabilitaciju i Odjel dnevnog smještaja.

Prof. prim. dr.sc. Uglešić je osmislio i složio cijeli multidisciplinarni tim stručnjaka na jedinstven način. Dok većina domova za starije raspolaže povremenim liječničkim posjetima, ovdje je stručna skrb ugrađena u svaki dan. Svaki korisnik Centra ima pristup svakodnevnim posjetima i konzultacijama liječnika opće prakse koji će svakodnevno procjenjivati opće zdravstveno stanje, pratiti kronične bolesti i koordinirati cjelokupnu skrb, zatim neurolog za praćenje i konzultacije oko neuroloških stanja, prevenciju moždanog udara i degenerativnih bolesti, psiholog koji će biti podrška mentalnoj dobrobiti stanara, psihijatar za liječenje psihijatrijskih stanja, demencije, Alzheimerove bolesti i anksioznih poremećaja te anesteziolog za konzultacije za kontrolu boli te upravljanje intervencijskim zahvatima. Uz ovaj svakodnevni liječnički tim, korisnici Centra imaju pristup tjednim posjetima specijalista različitih medicinskih struka — od kardiologa i ortopeda do fizijatara i internista. To je razina medicinske pokrivenosti kakvu je do sada bilo moguće naći jedino u bolnici.

Centar svaku subotu održava prezentaciju svojih sadržaja, a informacije možete zatražiti na info@uglesicsenior.hr ili broj telefona: +385 91242 1000

Sve što centar nudi možete naći na www.uglesichealthandcare.hr