U Splitu otvoren Kids Moments: Nova adresa za dječje rođendane, radionice i dnevno čuvanje

U vremenu kada roditelji sve češće traže sigurno, kvalitetno i fleksibilno mjesto za svoju djecu, u Splitu je otvoren Kids Moments, prostor nastao iz ljubavi prema djeci i dugogodišnje želje jedne odgojiteljice da stvori mjesto kakvo je oduvijek zamišljala.

Iza cijele priče stoji Karmen Miše, odgojiteljica po struci, koja je svoju ljubav prema radu s djecom odlučila pretvoriti u projekt koji objedinjuje igru, razvoj, kreativnost i podršku roditeljima.

"Završila sam rani i predškolski odgoj i oduvijek sam znala da želim stvoriti nešto svoje. Htjela sam mjesto na kojem će djeca moći uživati, razvijati se, učiti kroz igru i stvarati uspomene, a ja raditi posao koji volim. Danas se puno toga svodi samo na čuvanje djece, a moja želja bila je ponuditi puno više od toga", govori Karmen.

Kids Moments smješten je u Tavelićevoj ulici 50 u Splitu, a osmišljen je kao prostor u kojem svako dijete dobiva pažnju, individualan pristup i priliku da kroz različite aktivnosti razvija svoje potencijale.

Jedan od sadržaja koji će zasigurno razveseliti najmlađe su rođendanske proslave. U ponudi se nalaze tri različita paketa, a svaka proslava može se dodatno prilagoditi željama slavljenika i roditelja. Proslave su namijenjene djeci od navršene prve godine života, a poseban detalj je i kutak za roditelje u kojem ih tijekom proslave očekuju kava, čaj, sokovi i zalogaji. Za dodatnu dozu čarolije dostupne su i dječje maskote koje svako slavlje pretvaraju u nezaboravno iskustvo.

Osim rođendana, tijekom cijele godine održavat će se kreativne i edukativne radionice za djecu stariju od tri godine. Svaki tjedan donosit će nove teme i aktivnosti prilagođene dječjoj dobi i interesima, a radionice će se održavati u manjim grupama kako bi svakom djetetu bila posvećena potrebna pažnja.

Posebno zanimljiv program očekuje mališane tijekom ljetnih mjeseci. Ljetni kamp održavat će se tijekom srpnja i kolovoza, od ponedjeljka do petka, a uključivat će spoj edukativnih, kreativnih i zabavnih aktivnosti. Djeca će kroz igru, druženje i različite radionice kvalitetno provoditi vrijeme tijekom školskih praznika, dok će broj mjesta biti ograničen kako bi se zadržala kvaliteta rada.

Ipak, ono što Karmen posebno ističe kao najveću želju i dugoročni fokus projekta jest dnevno čuvanje za djecu.

"Voljela bih da upravo taj dio najviše zaživi. Roditeljima danas često treba sigurno mjesto gdje mogu ostaviti dijete na nekoliko sati, ali žele znati da ono za to vrijeme ne sjedi samo i ne čeka da dođu po njega. Zato smo osmislili koncept koji funkcionira po principu malih skupina, s organiziranim aktivnostima, doručkom, međuobrocima, kreativnim radom, igrom i mogućnošću odmora. Cilj je da djeca ovdje kvalitetno provedu vrijeme, a roditelji budu bezbrižni."

U Kids Momentsu vjeruju da svako dijete zaslužuje okruženje koje potiče razvoj, samostalnost i kreativnost, ali i pruža osjećaj sigurnosti i topline.

Dugoročna vizija nije samo organizacija rođendana, radionica i kampova, već stvaranje mjesta koje će postati prepoznatljiv centar za igru, razvoj i podršku roditeljima.

Za više informacija o programima, terminima radionica, rođendanima i dnevnom boravku možete pratiti Instagram profil @kidsmoments.split ili ih kontaktirati na broj 095 352 3434.