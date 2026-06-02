Ludnica za Svjetsko prvenstvo: 6.lipnja u Građa prodajnim centrima više od 50.000 artikala na popustu!

U subotu, 6. lipnja 2026., u svim Građa prodajnim centrima očekuje vas velika jednodnevna akcija uz čak 20% + 20% na sav asortiman tj. na više od 50.000 artikala iz cijele trgovine (osim građevinskog materijala i već sniženih proizvoda).

Na odjelu građevine ostvarite 20% + 10% popusta te mogućnost besplatne dostave.

Akcija vrijedi samo 6. lipnja 2026. u Građa centrima Solin, Šibenik, Imotski i Dubrovnik.

365 Market - dodatnih 20% popusta na cjelokupnu kupnju!

Uz veliku Građa akciju, istog dana - 6. Lipnja - posebna pogodnost očekuje kupce i u 365 Marketu. Ostvaruje se 20% popusta na ukupnu kupnju, uz široku ponudu proizvoda koji pokrivaju sve svakodnevne potrebe.

365 Market kao novi lanac prehrane na tržištu donosi koncept “sve na jednom mjestu” - od prehrambenih artikala do neprehrambenih proizvoda, omogućujući jednostavniju i praktičniju kupnju za cijelo kućanstvo.

Svaki tjedan donosi i aktualni akcijski katalog,a više informacija potražite na www.365market.hr

U nastavku pregledajte fotogaleriju i uvjerite se u bogat i raznovrstan asortiman koji 365 Market nudi.

Odjeli puni odličnih pogodnosti - samo 6. lipnja!

Keramika -20% + 20% popusta

Na odjelu keramike očekuje vas veliki izbor podnih i zidnih pločica za kupaonice, kuhinje, terase i ostale interijere. Uz moderne dekore, mozaike i galanteriju pronađite i sav potreban pribor za postavljanje i uređenje prostora prema vlastitim željama uz istaknuti brend renomiranog proizvođača SamCro.

Stolarija - 20% + 20% popusta

U ponudi odjela stolarije pronađite unutarnja i vanjska vrata, prozore, dovratnike, okove i dodatnu opremu za uređenje doma. Bilo da uređujete novi prostor ili obnavljate postojeći, ovdje vas čekaju funkcionalna i estetska rješenja za svaki stil.

Bijela tehnika - 20% + 20% popusta na odabrane brendove

Na odjelu bijele tehnike očekuje vas 20% + 20% popusta na proizvode brendova Gorenje, Hisense, Končar, Electrolux, Candy i Bosch, kao i na Hisense televizore. Iskoristite odličnu priliku za kupnju kvalitetnih kućanskih uređaja po još povoljnijim cijenama.

Domaćinstvo - 20% + 20% popusta

Sve za ugodniji i organiziraniji dom na jednom mjestu - od posuđa, tava i kuhinjskog pribora do tekstila, dekoracija i praktičnih dodataka, uz posebno izdvojenu ponudu brenda Megalant koji donosi praktična i pouzdana rješenja za svakodnevne kućanske potrebe.

Rasvjeta - 20% + 20% popusta

Osvijetlite svoj prostor modernim i funkcionalnim rasvjetnim rješenjima. U ponudi vas čekaju lusteri, plafonjere, zidne lampe, LED rasvjeta i vanjska rasvjetna tijela za uređenje interijera i eksterijera.

Istaknuti brendovi: Rabalux, Commel, Ferotehna, Gama Elektronik i Collustro

Vodomaterijal - 20% + 20% popusta

Na odjelu vodomaterijala pronađite sve za vodovodne i sanitarne instalacije - od cijevi i ventila do slavina, sifona i ostale opreme potrebne za kupaonice, kuhinje i adaptacije.

Boje i lakovi - 20% + 20% popusta

Za osvježenje zidova, drvenih površina ili metala pronađite bogat izbor unutarnjih i vanjskih boja, lakova, impregnacija i pribora za ličenje. Idealno za manje preuređenje ili kompletnu renovaciju prostora.

Vijčana roba - 20% + 20% popusta

Mali detalji čine veliku razliku - na odjelu vijčane robe pronađite širok izbor vijaka, tipli, matica, lokota, sefova, poštanskih sandučića i ostalog sitnog materijala potrebnog za razne popravke i montaže.

Elektromaterijal - 20% + 20% popusta

Za sigurne i kvalitetne električne instalacije pronađite kablove, utičnice, prekidače, osigurače, produžne kablove i ostalu opremu za kuću, stan ili apartman.

Alati i zaštitna oprema -20% + 20% popusta

Bilo da ste profesionalac ili hobi majstor, na odjelu alata pronađite ručne i električne alate, setove, pribor i zaštitnu opremu za siguran, precizan i kvalitetan rad.

Istaknuti brendovi: Comet, Wurth,ItalCro, Likos

Građevina - 20% + 10% popusta

Sve za gradnju i uređenje na jednom mjestu - cement, ljepila, fasadni sustavi, suha gradnja, izolacije i građevinski materijal za manje adaptacije i veće građevinske projekte uz posebno istaknuti brend Henkel.

Opremite prostor pametno i povoljnije nego inače!

Iskoristite velike popuste na svim odjelima u Građa prodajnim centrima te dodatnu pogodnost u 365 Marketu, što ovu akciju čini odličnom prilikom za sve koji žele obnoviti, urediti ili opskrbiti svoj dom i apartman po nižim cijenama.

Vidimo se 6. lipnja u Građa prodajnim centrima - ponuda traje samo jedan dan.

Posjetite naše prodajne centre u Solinu, Šibeniku, Imotskom i Dubrovniku i iskoristite popuste koji vrijede isključivo 6. lipnja!

*Akcija vrijedi samo u fizičkim poslovnicama te se ne odnosi na artikle koji su već na akciji, kao ni na duhanske proizvode.