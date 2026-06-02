Splićani vraćaju dalmatinsku pismu! Prva večer u Versija je "gorila", a nastavak slijedi ove srijede

Poznati kanal Dalmatinska pisma, koji okuplja više od 100 tisuća pratitelja i zaljubljenika u dalmatinsku pismu, u suradnji s kultnim splitskom klubom Versi pokrenuo je novu glazbenu priču u gradu – Dalmatinske večeri.

Nakon sjajne prve večeri, održane u srijedu 20. svibnja, kada je nastupila grupa Versi, a atmosferu do usijanja dodatno podigao posebni gost Jole, ova priča nastavlja se i ove srijede, 3. lipnja.

Publiku ovoga puta očekuje nastup poznate grupe Academic, uz večer ispunjenu dalmatinskom pismom, emocijom i pravom mediteranskom atmosferom. Organizatori najavljuju nastavak druženja koje ima jasan cilj – vratiti dalmatinsku pismu tamo gdje joj je i mjesto: među ljude, u srce grada i u noćni život.

U nastavku pogledajte užarenu atmosferu prve održane večeri.