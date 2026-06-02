Strah vas je malih mirovina? Pomoću ovih savjeta naučite pametno štedjeti za budućnost

Mnogi se pitaju hoće li im primanja u starosti biti dovoljna za dostojanstven život, no dobra vijest je da na to možete utjecati već danas. Ključ nije u velikim odricanjima, već u pametnim, dosljednim koracima koji dugoročno čine razliku.

Uz nekoliko jednostavnih, ali učinkovitih navika, štednja može postati alat koji vam osigurava mirniju i sigurniju budućnost:

Definirajte jasan cilj: štednja ima smisla samo ako znate zašto štedite – bilo za sigurnosnu pričuvu, mirovinu ili velike životne planove.

štednja ima smisla samo ako znate zašto štedite – bilo za sigurnosnu pričuvu, mirovinu ili velike životne planove. Automatizirajte proces: postavite trajni nalog ili odvajajte novac odmah nakon plaće kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju.

postavite trajni nalog ili odvajajte novac odmah nakon plaće kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju. Ne držite novac pasivno: štednja treba očuvati vrijednost novca, pa je važno razmišljati o opcijama koje nadmašuju inflaciju.

štednja treba očuvati vrijednost novca, pa je važno razmišljati o opcijama koje nadmašuju inflaciju. Stavite stabilnost na prvo mjesto: prvo izgradite sigurnosnu rezervu, a tek onda razmišljajte o većim prinosima.

prvo izgradite sigurnosnu rezervu, a tek onda razmišljajte o većim prinosima. Budite dosljedni: redovita, čak i mala štednja dugoročno daje bolje rezultate od čekanja ''idealnog trenutka''.

Najvažniji je prvi korak, a to je razumijevanje da štednja nije odricanje, već ulaganje u vlastitu sigurnost, slobodu i kvalitetniji život u budućnosti.

U što Hrvati najviše ulažu?

Prema nedavnom istraživanju Auro Domusa čak 53 % građana investira aktivno i/ili ima investicije, a nakon nekretnina i štednog računa, zlato je zauzelo visoku treću poziciju kao omiljeni oblik investiranja i štednje u Hrvata.

U vrijeme kada inflacija neumoljivo smanjuje vrijednost novca, sve više ljudi traži alternativne načine kako zaštititi svoju štednju i osigurati stabilnu financijsku budućnost. Jedna od najpouzdanijih i najstarijih metoda čuvanja vrijednosti kroz vrijeme je – štednja u zlatu.

Bankovne kamate na klasičnu bankovnu štednju su toliko niske da inflacija iz godine u godinu zapravo postepeno ''jede'' ušteđevinu. Upravo suprotno, zlato u vrijeme inflacije u pravilu zadržava ili povećava svoju vrijednost, dok vrijednost fiat valuta pada. Sve više ljudi počinje shvaćati prednosti ovog oblika investicije, a to je puno veći povrat ulaganja.

Isplati li se investirati u zlato?

Jedna od glavnih prednosti štednje u zlatu je to što je riječ o dugoročnoj investiciji koja radi u korist vaše budućnosti. Štednjom u zlatu vrijednost ušteđevine postepeno raste, a jednog dana kada zlato poželite unovčiti, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, bilo gdje u svijetu. Investicijsko zlato je, naime, vrlo likvidna imovina i upravo je to jedna od njegovih glavnih prednosti u odnosu na nekretnine, koje tijekom godina gube na vrijednosti te ih nije moguće tako lako i brzo prodati kao što je to slučaj sa zlatom.

Velikom interesu za zlatom svakako doprinosi i činjenica da investicijsko zlato ima dugoročno pozitivan trend rasta. Vrijednost zlata u zadnjih je dvadeset godina porasla za oko 600 %, dok prosječan godišnji rast u tom razdoblju iznosi oko 11 % – ovakvu kamatu ne može osigurati niti jedna bankovna štednja.

Štednja dostupna svima

Investicijske navike razlikuju se od osobe do osobe prvenstveno na temelju njihovih financijskih mogućnosti, odnosno količine novca koji ulagači imaju ''sa strane'' i koji žele uložiti u zlato. Jedan dio ljudi ulaže milijunske iznose i njihovi pasivni prihodi se bilježe u stotinama tisuća eura. Ovakvi veliki ulagači najčešće za svoj portfelj biraju zlatne poluge velikih gramaža od 250, 500 ili 1000 grama.

S druge strane, postoje i manji ulagači koji nemaju veliku svotu novca za investirati odjednom, već ulažu manje iznose već od stotinjak eura – i rade to na mjesečnoj razini. Tako, umjesto da novac stavljaju na banku, štede u zlatu kojem vrijednost s vremenom raste. Štednja u zlatu je vrlo mudar način da se očuva kupovna moć, ali i osigura sigurna i bezbrižna budućnost.

Tako stvarate disciplinu štednje i dugoročno ulažete u nešto što ima stvarnu i trajnu vrijednost. Također, kupnjom manjih apoena zadržavate likvidnost – zlato možete po potrebi prodati djelomično, bez da dirate ostatak svoje zlatne rezerve.

Gdje kupiti investicijsko zlato?

Kao jedan od lidera u trgovini zlatom, Auro Domus svojim klijentima osigurava najpovoljnije cijene na tržištu na cijeli asortiman zlatnika i poluga u apoenima od 1 grama do 1 kilograma, a u ponudi se može pronaći širok raspon investicijskog zlata iz svjetski priznatih kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom, što jamči najviše standarde proizvodnje i sigurnost u slučaju prodaje zlata.

Investicijske proizvode moguće je kupiti putem webshopa aurodomus.hr ili mobilne aplikacije Auro Domus Portfolio, kao i u Auro Domus poslovnicama, na više od pedeset lokacija u Hrvatskoj. Najbližu poslovnicu potražite u Splitu, na čak pet lokacija: Ruđera Boškovića 13, Domovinskog rata 66, Josipa Jovića 93 (Mall of Split), Poljička cesta 8 i Vukovarska ul. 207 (City Center one). Ondje ćete pronaći sve ključne usluge po kojima je Auro Domus prepoznat na nacionalnoj razini, radnim danima od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Svim klijentima Auro Domus nudi i uslugu besplatnog savjetovanja o ulaganju u zlato, kao i mogućnost besplatne pohrane zlata u njihovom centralnom trezoru.

Jednostavan put do gotovine uz otkup zlata

Auro Domus nudi i uslugu otkupa zlata. Zlatni nakit, zlatnici, poluge, zubno zlato, satovi i drugi predmeti od zlata koje više ne koristite mogu vrlo brzo postati izvor dodatne zarade. U Auro Domusu proces otkupa zlata je brz, siguran i jasan – procjena je besplatna i neobvezujuća, a isplata se vrši odmah po prihvaćanju ponude, u gotovini.

Vrijednost zlata formira se prema aktualnim tržišnim cijenama, što znači da klijenti u svakom trenutku dobivaju realnu i konkurentnu ponudu. Ovakav oblik unovčavanja posebno je praktičan u situacijama kada je novac potreban odmah i bez zaduživanja.

Ljubazni i educirani djelatnici Auro Domusa testirat će vaše zlatne predmete pažljivo i profesionalno, a cijeli proces od procjene do isplate je transparentan i gotov u svega nekoliko minuta. Procjena ne oštećuje vaše predmete te oni ostaju netaknuti i spremni za ponovno korištenje u slučaju da odustanete od prodaje.

Ako želite započeti svoju štednju u zlatu i saznati više informacija o investicijskom zlatu ili unovčiti staro zlato koje više ne koristite, posjetite jednu od pet Auro Domus poslovnica u Splitu ili dogovorite sastanak putem linka.