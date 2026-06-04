Agencija Splitski Vali dominira tržištem novogradnji na potezu Strožanac – Podstrana: U ponudi dvije atraktivne stambene zgrade

Kada je riječ o novogradnji na području Podstrane i Strožanca, agencija koje se ističe među kupcima i investitorima je upravo Splitski Vali. Ova agencija za promet nekretninama trenutno u svojoj ponudi ima više atraktivnih projekata novogradnje, a među njima se posebno izdvajaju dvije moderne stambene zgrade na jednim od najtraženijih lokacija istočno od Splita.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na tržištu nekretnina i pažljivo odabranim projektima, Splitski Vali profilirao se kao jedan od vodećih posrednika za novogradnju na potezu Strožanac – Podstrana. Upravo zbog odlične lokacije, blizine mora te svih sadržaja potrebnih za kvalitetan svakodnevni život, interes kupaca za ove projekte već je sada iznimno velik.

U nastavku donosimo pregled dviju stambenih zgrada koje se trenutno nalaze u izgradnji.

Projekt 1

Projekt 2

Za više informacija o novogradnjama, ali i ponudi nekretnina kojima ova agencija posreduje posjetite www.splitskivali.hr

Dojavili su nam da imaju u najavi i još jednu novogradnju u Podstrani o čemu će javnost pravovremeno izvijestiti.