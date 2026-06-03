Tajna zdrave i bujne kose krije se tamo gdje najmanje gledamo

Jednako kao što biljka ne može napredovati ako tlo nije zdravo, slično vrijedi i za našu kosu. Problemi poput pojačanog opadanja, pretjeranog mašćenja ili dosadne prhuti zapravo su jasni signali da je prirodna ravnoteža našeg vlasišta narušena.

No, gdje najčešće griješimo?

Većina nas ove probleme pokušava riješiti brzim rješenjima poput agresivnih šampona koji obećavaju dubinsko pranje. Rezultat je, nažalost, suprotan od željenog. Takvi šamponi dodatno isušuju kožu tjemena, što automatski alarmira lojne žlijezde da luče još više sebuma kako bi se zaštitile. Tako ulazimo u začarani krug: kosu moramo prati sve češće, a ona postaje sve slabija i beživotnija.

Kako bismo konačno prekinuli taj krug, umjesto agresivnog čišćenja površine, u rutinu je korisno uvesti korak koji djeluje tamo gdje problem počinje, na korijenu kose i koži glave. Upravo u ovom trenutku na scenu stupa napredna farmaceutska receptura.

Pharmagal Tonik za vlasište: Moćna farmaceutska formula za transformaciju kose

Vođeni idejom da je zdravo vlasište preduvjet za lijepu kosu, stručnjaci iz Pharmagala razvili su Tonik za vlasište. Riječ je o proizvodu koji spaja znanstveni pristup i pažljivo biran sastav koji omogućuje:

Poticanje zdravog rasta kose i smanjenje njezinog opadanja.

i smanjenje njezinog opadanja. Regulaciju lučenja sebuma , što ovaj tonik čini idealnim saveznikom za sve koji se bore s problemom masnog vlasišta.

, što ovaj tonik čini idealnim saveznikom za sve koji se bore s problemom masnog vlasišta. Revitalizaciju i osvježenje kože glave.

Kako ga pravilno koristiti?

Najbolji proizvodi su oni koji se lako uklapaju u svakodnevicu, a Pharmagal Tonik za vlasište s lakoćom postaje novi omiljeni ritual.

Nanesite tonik na vlasište najmanje 30 minuta prije pranja kose. Nježno ga umasirajte prstima kako biste potaknuli mikrocirkulaciju i uživajte u mirisu, jer će ovih pola sata zahvaljujući prirodnom i umirujućem mirisu lavande, svako pranje kose pretvoriti u vaš mali spa trenutak u kupaonici. Nakon što je tonik odradio svoju čaroliju, kosu jednostavno operite i isperite na uobičajen način.

Iskoristite posebnu lipanjsku pogodnost!

Vaša kosa je spremna za povratak u ravnotežu, a sada ćete biti i vi. Tijekom cijelog lipnja, Pharmagal Tonik za vlasište potražite na odličnom popustu od -30% u svim ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije (Ljekarne SDŽ) uz predočenje kartice vjernosti.

Pružite svojoj kosi njegu kakvu zaslužuje i započnite njezinu transformaciju od samog korijena.

Više o proizvodu i njegovom djelovanju možete saznati na službenoj stranici: Pharmagal Tonik za vlasište.