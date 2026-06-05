„Apokalipsa radnika“ ponovno na sceni Gradskog kazališta mladih

Gradsko kazalište mladih sljedećeg utorka, 9. lipnja, ponovno na scenu donosi snažnu i emotivnu priču o ljubavi, patnji, nadi, čežnji i snovima koji svoje protagoniste vode kroz različite životne situacije i izazove.

Riječ je o predstavi „Apokalipsa radnika“, nastaloj prema istoimenom romanu višestruko nagrađivanog portugalskog autora Valtera Huga Mãea, u dramatizaciji Željke Udovičić Pleština i režiji Dina Mustafića.

Ovaj energični i poetski roman sa zvukom portugalskog fada na kazališnim daskama prerasta u dirljivu i duboko emocionalnu predstavu koja publiku vodi kroz slojevite ljudske sudbine te je ne ostavlja ravnodušnom.

Valter Hugo Mãe jedan je od najznačajnijih suvremenih portugalskih književnika, prepoznatljiv po snazi emocije, humanosti i društvenom angažmanu. Njegov književni opus prepoznat je i izvan granica Europe, a prema jednom od njegovih romana snimljena je i serija u produkciji Netflixa u Brazilu.

Predstava „Apokalipsa radnika“ ujedno je i svjetska praizvedba ove priče, koja kroz prepoznatljiv portugalski duh progovara o svakodnevici, društvenim odnosima i životnim okolnostima koje su bliske i domaćoj publici.

Nakon izvedbe u Splitu, predstava gostuje u Zagrebačkom kazalištu mladih, gdje će pred zagrebačkom publikom biti izvedena 12. lipnja 2026. godine.

U predstavi igraju: Mia Vladović, Ana Gruica Uglešić, Nikola Ivošević, Ivo Perkušić, Siniša Novković, Matija Grabić, Vanda Boban Jurišić, Filip Radoš, Nada Kovačević, Lidija Florijan, Maro Drobnić, Denis Tomić i Viviana Bojić.

Ulaznice za izvedbu u Gradskom kazalištu mladih mogu se rezervirati na broj telefona 021 344 979 ili kupiti online na gkm.hr.