Totalna ludnica u Makarskoj! Sutra se otvara poznati outlet: Evo što se nudi po najnižim cijenama u Hrvatskoj

Makarska od ponedjeljka, 8. lipnja u 8 sati postaje bogatija za novu adresu za pametnu i povoljnu kupnju. Best Price, outlet koji je u kratkom vremenu stekao velik broj vjernih kupaca u Dalmaciji zahvaljujući širokom asortimanu i diskontno niskim cijenama, otvara novu poslovnicu na adresi Vrgoračka 12. Na više od 500 četvornih metara prodajnog prostora kupce očekuju tisuće proizvoda iz različitih kategorija, a otvorenjem će biti stvoreno i desetak novih radnih mjesta.

Nakon uspješne prve poslovnice u Kaštelima, Best Price nastavlja svoj razvoj i dolazi na Makarsku rivijeru s provjerenim konceptom koji se temelji na jednostavnoj ideji – ponuditi kupcima što širi izbor proizvoda po što povoljnijim cijenama.

Povodom otvorenja pripremaju se posebne akcije i iznenađenja za posjetitelje, a među najatraktivnijim proizvodima koji će biti dostupni po posebno povoljnim cijenama nalaze se klima uređaji različitih vrsta, televizori raznih veličina, mini perilice rublja različitih kapaciteta, ventilatori, kuhala za vodu te mikrovalne pećnice. Upravo je ponuda tehnike i malih kućanskih uređaja jedan od segmenata po kojem je Best Price već postao prepoznatljiv među kupcima.

Uz tehniku, nova poslovnica donosi i bogat izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina, kave, sredstava za čišćenje, tekstila, igračaka, kućnih potrepština te brojnih drugih proizvoda za svakodnevnu uporabu. Kupci će na jednom mjestu moći pronaći sve, od proizvoda za kućanstvo i slobodno vrijeme do artikala potrebnih za svakodnevni život.

Posebna novost u odnosu na dosadašnje poslovanje je dodatno proširen ugostiteljski asortiman. Osim standardnih pakiranja proizvoda, kupcima će biti dostupna i ugostiteljska pakiranja pića, kave i drugih artikala namijenjenih restoranima, kafićima, apartmanima, hotelima i ostalim turističkim subjektima.

Dolazak Best Pricea u Makarsku prati i značajno proširena sezonska ponuda prilagođena turističkom karakteru grada. Na policama će se tako moći pronaći oprema za apartmane i kuće za odmor, proizvodi za plažu i more, rekviziti za vodene sportove, dječje igračke, bazenski program te brojni drugi sezonski artikli. Cilj je na jednom mjestu ponuditi sve što je potrebno lokalnom stanovništvu, iznajmljivačima, ugostiteljima i turistima tijekom najintenzivnijeg dijela godine.

Iz Best Pricea ističu kako je jedan od ključnih razloga njihova uspjeha činjenica da ponuda nikada ne miruje.

"Naša je filozofija jednostavna. Kupcima želimo ponuditi što širi izbor proizvoda po najnižim mogućim cijenama. Zato kontinuirano širimo asortiman i svakog mjeseca na police ulistavamo nove proizvode, posebno u segmentu neprehrane. Kupci tako pri svakom dolasku mogu pronaći nešto novo, a istovremeno biti sigurni da kupuju po iznimno povoljnim cijenama. Upravo ta kombinacija širokog izbora, stalnih noviteta i diskontno niskih cijena pokazala se kao dobitna formula”.

Dodaju kako će stanovnici Makarske i okolice u novoj poslovnici pronaći isti provjereni koncept i asortiman koji je već dostupan u njihovoj prvoj poslovnici u Kaštelima.

Otvorenje poslovnice u Makarskoj tek je dio šire razvojne strategije kompanije. Već uskoro planirano je otvorenje nove poslovnice u Solinu, dok su među dugoročnim planovima i daljnja širenja na druge veće hrvatske gradove poput Zagreba.

Otvaranjem nove poslovnice u Makarskoj Best Price dodatno potvrđuje ambiciju da postane jedan od vodećih domaćih outlet lanaca, nudeći kupcima ono što danas traže više nego ikada – velik izbor, stalne novitete i diskontno niske cijene na tisuće proizvoda.