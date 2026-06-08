Od najvišeg do najpoznatijeg: pet lokacija koje otkrivaju različitost slapova rijeke Krke

Slapovi su zaštitni znak rijeke Krke i jedan od razloga zbog kojih Nacionalni park Krka godinama privlači posjetitelje iz cijeloga svijeta. Sedam sedrenih slapova oblikovalo je krajolik u kojemu se isprepliću raskoš vode, zaštićena prirodna baština i tisućljetna povijest čovjekova života uz rijeku. Neki od tih slapova mogu se doživjeti iz neposredne blizine, uz šum vode i miris riječnoga raslinja, dok drugi ostavljaju snažan dojam kad se promatraju s vidikovaca iznad kanjona.

Ako planirate posjet Nacionalnom parku Krka, preporučujemo vam da obiđete pet lokacija na kojima rijeka Krka pokazuje različito lice – od skrivenih slapova gornjeg toka do najpoznatijeg hrvatskog slapa i najduže europske sedrene barijere.

Bilušića buk – prvi buk rijeke Krke

Smješten šesnaest kilometara nizvodno od izvora rijeke Krke, Bilušića buk prvi je slap na njezinu toku. Do njega s dviju obala vode dvije pješačke staze, a posjetitelje na kraju puta dočekuju slap, malo jezerce i stare vodenice obrasle bršljanom.

Zbog položaja u uskom kanjonu i očuvane prirode, Bilušića buk jedan je od najmirnijih lokaliteta u Parku, idealno mjesto za one koji žele doživjeti Krku daleko od većih posjetiteljskih zona.

Vidikovac Brljan – pogled koji otkriva širinu kanjona

Za one koji žele doživjeti Krku iz drugačije perspektive, vidikovac Brljan jedno je od najprikladnijih mjesta za panoramski pogled na krajolik koji ga okružuje.

Vidikovac je izgrađen iznad riječnog kanjona, između Bukovice i Promine. Osim na slap i jezero istoga imena, s njega se pruža pogled na okolni prostor, što su ga u vrijeme Staroga Rima presijecali brojni putovi, koji i danas čuva tragove svoje bogate povijesti. Uz širinu krajobraza, osobit dojam ostavlja pogled na male pašnjake i kultivirana polja.

Manojlovac – najviši slap rijeke Krke

Manojlovac je najviši Krkin slap, i jedan od najimpresivnijih. Smješten je u dijelu kanjona u kojemu rijeka mijenja smjer za gotovo sto osamdeset stupnjeva, što je spektakularni prizor u krškome krajoliku.

Doživljaj upotpunjuje uređeni vidikovac s kojega se pruža pogled na slap i prirodu oko njega. U blizini se nalazi i arheološki lokalitet Burnum, rimski vojni logor s amfiteatrom, pa se ljepota prirode tu isprepliće s bogatom kulturnopovijesnom baštinom.

Roški slap – mjesto gdje se Krka pretvara u ogrlicu sedrenih kaskada

Na sredini toka rijeke nalazi se Roški slap, jedan od najprepoznatljivijih prizora u Nacionalnom parku Krka. Najpoznatiji dio slapa niz je sedrenih kaskada preko kojih se voda prelijeva kao preko rasute ogrlice, odatle im i ime – Ogrlice.

Posjet Roškom slapu pruža mnogo više od pogleda na samu rijeku. Tu se mogu razgledati stare vodenice, danas obnovljene kao spomenici predindustrijskog doba, ostaci srednjovjekovne utvrde Kamičak na vrhu riječnoga kanjona i Oziđana pećina, arheološki lokalitet na litici iznad slapa, do kojega vodi 517 drvenih stepenica položenih uz stijenu, a koji svjedoči o tisućljetnoj prisutnosti čovjeka na tom prostoru.

Skradinski buk – najpoznatiji slap u Hrvatskoj

Skradinski buk, najveći i najposjećeniji slap u Nacionalnom parku Krka, najduža je europska sedrena barijera.

Na Buku je izgrađena kružna staza s drvenim mostićima duga oko dva kilometra, koja prolazi uz tradicionalne vodenice, u kojima je prezentirana etnografska baština ovoga kraja. Tu su i ostaci hidroelektrane Krka, prve hidroelektrane na svijetu na izmjeničnu struju koja je osvijetlila jedan grad – Šibenik. Spoj vode, sedre, šume i bogate povijesti Skradinski buk čini nezaobilaznim odredištem za sve posjetitelje Parka.

Od skrivenog Bilušića buka i moćnog Manojlovca do prepoznatljivog Skradinskog buka, slapovi Krke pokazuju koliko riječni tok može biti raznolik. Svaka od tih lokacija otkriva drugačije lice rijeke, njezinu snagu, njezinu povijest i njezinu sposobnost da neprestano preobražava i oblikuje krajolik. Stoga je obilazak slapova rijeke Krke jedan od najboljih načina da se upoznaju, kao važan dio prirodne baštine Hrvatske, ljepote Nacionalnog parka Krka.