Dječji festiVAL Jelsa dobio himnu: "Mali val" slavi snove, zajedništvo i ljepotu otoka

Nakon gotovo tri godine predanog rada, jelšanska djeca dobila su svoju pjesmu i videospot. "Mali val", službena himna Dječjeg vala festiVALA Jelsa, predstavljena je 9. lipnja na priredbi Dana škole Osnovne škole Jelsa u Ljetnom kinu.

Dječji val festiVAL Jelsa manifestacija je koja već pet godina otočkoj djeci donosi književnost, maštu i umjetnički izraz, pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Općine Jelsa i Ibis grafike. Ideja o pjesmi okupila je umjetnike, djecu i lokalnu zajednicu oko jednostavne, ali snažne poruke – da svaki dječji san zaslužuje priliku.

Projekt koji je povezao djecu, umjetnike i cijelu zajednicu

Posebnost projekta je u tome što su ga stvarali ljudi povezani s Jelsom, rođenjem ili ljubavlju prema tom mjestu. Tekst pjesme potpisuje književnica Andrijana Grgičević, glazbu poznati TBF-ovac Luka Barbić, a kao gost u pjesmi nastupa tenor Vladimir Garić.

Pjesmu izvodi Dječji zbor Osnovne škole Jelsa, pod ravnateljstvom voditeljice zbora Ane Miljak. Zbor je ovom prilikom uzeo i novo ime – "Mali val". Glazba je snimljena u Studiju Deva u Splitu, dok je videospot realizirao Marko Mandić i Mandić Films. Rezultat je projekt iza kojega stoje godine rada, planiranja, snimanja i zajedničkog stvaranja.

Videospot je sniman na nekim od najljepših lokacija otoka Hvara – u Jelsi, Vrboskoj, Solinama i drugim otočkim ambijentima. U njegovu nastanku sudjelovala je cijela zajednica. Pomoć su pružili mještani, lokalna knjižnica, kulturno-umjetničko društvo, vlasnici kuća i ugostiteljskih objekata koji su otvorili svoja vrata snimateljskoj ekipi. Pred kamerama su se spontano pojavili i poneki četveronožni i krilati otočki stanovnici – psi i golubovi, koji su također postali dio ovog malog mediteranskog filma. "Mali val" nije samo pjesma. To je priča o mjestu koje vjeruje u svoju djecu i koje novim generacijama daruje znanje, talent i vrijeme. Spot donosi slike djetinjstva, igre, prijateljstva i odgonetanja tajanstvene poruke koju gledatelji moraju sami otkriti.

"Stići ćemo mi pomalo"

Da je put do završetka projekta bio dug i zahtjevan, potvrđuje i autorica teksta Andrijana Grgičević.

"Ovaj stih iz pjesme pokazao se istinitiji nego što se mislilo. Jer nije bilo nimalo lako: od dugog čekanja da nam Luka bude libero, jer htjeli smo baš njega, preko masovne gripe cijelog zbora baš kad je dogovoreno snimanje, pa orkanske južine i prekida svih trajektnih linija u trenutku kad je dogovoren drugi termin, pa se eto sjetismo usput još zakomplicirati i pozvati Vladu za gosta, jer to se ne propušta. Potom smo dugo tražili lokaciju za kućicu u kojoj će živjeti mudrac, u međuvremenu djeca su rasla, neki od nas rodili dijete, neki se operirali, a snimatelj nam zadnje kadrove snimao sa slomljenom nogom, na štakama savladavajući škrape.

No drugi stih pjesme kaže da je mali val odlučan i skroz tvrdoglav – tako i mi, Bogu hvala, nismo odustajali. A i kako bismo, uz takvu nemjerljivu podršku zajednice. Svima se zahvaljujem svim srcem! Ovo je vaše, i vridilo je", rekla je Grgičević.

Mandić: "Djeca imaju uspomenu za cijeli život"

Snimatelj Marko Mandić istaknuo je zahtjevnost projekta, duga čekanja i brojne organizacijske izazove koji su otežali i usporili rad. Ipak, upravo zbog toga, kaže, ponos je još veći.

Naglasio je da osjeća "silan ponos zbog dovršenog projekta", dodajući kako je naročito radostan što je sudjelovao u tome da djeca imaju "tako lijepu uspomenu za cijeli život".

Voditeljica zbora Ana Miljak, bez čijeg rada i entuzijazma ove priče ne bi bilo, projekt je prokomentirala uz osmijeh. "S ovakvom kreativnom ekipom, koja u svakih pet minuta ima 50 sjajnih zamisli, mogla bih snimiti cijeli album. Ne bih mogla poželjeti bolju. Marka posebno grlim i ispričavam mu se jer smo ga iscijedili. Ali, ne brini, zvat ćemo te mi opet!", poručila je Miljak.

Publika zapjevala već na prve stihove

Pjesma je premijerno izvedena na priredbi Dana škole OŠ Jelsa, 9. lipnja u Ljetnom kinu. Čim je zbor zapjevao prve stihove, publika je počela ritmično pljeskati i pjevati, a u istom trenutku videospot je javno objavljen na YouTubeu. Već pri prvom slušanju "Mali val" osvaja vedrinom, toplinom i zaraznom melodijom. Po svemu sudeći, Jelsa je dobila pjesmu koja bi mogla postati nezaobilazan dio ljeta i prepoznatljiv glazbeni znak njezina dječjeg festivala.

Jer ponekad upravo mali val nosi najveću poruku.