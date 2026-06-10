Bekavac (HGS): "Trebat će godine da se sanira financijsko naslijeđe bivše Puljkove vlasti"

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o četvrtoj točki dnevnog reda, Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2025. godinu, vijećnica HGS-a Željka Keruma Lidija Bekavac oštro je kritizirala financijsko upravljanje bivše gradske vlasti.

Bekavac je istaknula kako, prema godišnjem izvještaju, brojke potvrđuju ono na što je, kako tvrdi, upozoravala protekle četiri godine.

"Godišnji izvještaj za 2025. godinu potvrđuje ono na što sam upozoravala – da se loše financijski upravljalo Gradom, da su se preuzimale obveze bez zatvorenih financijskih konstrukcija te da se loše planiralo", poručila je Bekavac. Prema podacima koje je iznijela, na kraju godine, unatoč realiziranom kreditu, ostvaren je manjak od 31,204.643,69 eura. Dodala je kako se taj iznos sastoji od viška namjenskih sredstava u iznosu od 13,208.912,36 eura te manjka ostalih prihoda od 44,413.556,36 eura.

Bekavac je posebno naglasila da se namjenska sredstva moraju koristiti isključivo za namjene za koje su i prikupljena, dok će se manjak ostalih prihoda morati pokrivati iz tekućih prihoda. Upozorila je i na obveze vezane uz kredite, odnosno potrebu osiguravanja sredstava za kamate, ali i glavnice, za koju je ugovoren poček od pet godina. Govoreći o rebalansu proračuna donesenom krajem prošle godine, Bekavac je ocijenila da je on bio "samo tehničke naravi".

"Rebalansom su se pokrivale stavke koje su izvršene iznad plana kako bi se realizacija svela u zakonske okvire", kazala je. Vijećnica HGS-a ustvrdila je da su proračunske brojke ranije bile prenapuhane te da je takvo planiranje omogućilo trošenje bez stvarnog pokrića.

"Zašto je bilo važno ovo sve reći? Zato da se vidi stvarno naslijeđe bivše Puljkove vlasti i katastrofalnog upravljanja", poručila je Bekavac.

Na kraju je upozorila da će sanacija gradskih financija biti dugotrajan i zahtjevan proces. "Još jednom želim naglasiti da će za ovo višegodišnje loše upravljanje financijama trebati godine da bi se stanje saniralo. To će biti vrlo izazovno, a uz to nas čeka i realizacija novih programa i projekata", zaključila je Lidija Bekavac.