Teatar uz more donosi večer za dušu: Meri Cetinić pjeva bezvremenske hitove

Ovoga ljeta publiku Teatra uz more očekuje posebna glazbena večer ispunjena emocijama, uspomenama i bezvremenskim melodijama.

U ponedjeljak, 30. lipnja, na najljepšoj ljetnoj pozornici u Splitu, onoj Teatra uz more u Lori, nastupit će jedna od najvećih dama hrvatske glazbene scene – Meri Cetinić.

Tijekom svoje bogate i dugogodišnje karijere, Meri Cetinić osvojila je srca publike jedinstvenim glasom, toplinom interpretacije i pjesmama koje su obilježile živote generacija. Kao pjevačica, skladateljica, kantautorica i pijanistica, cijeli je svoj život posvetila glazbi, stvarajući djela koja i danas imaju posebno mjesto u hrvatskoj kulturnoj baštini.

Rođena u Splitu, a korijenima vezana uz Korčulu, Meri Cetinić kroz svoje je pjesme na poseban način sačuvala duh Dalmacije, njezinu toplinu, emociju i mediteranski način života.

Njezine pjesme govore o ljubavi, čežnji, obitelji, zavičaju i ljepoti svakodnevnog života. Posebno mjesto u njezinu stvaralaštvu zauzima Dalmacija – njezino more, ljudi i način života – zbog čega glazbu Meri Cetinić doživljavamo iskreno, blisko i emotivno. Kroz desetljeća stvaranja, Meri je svojim stihovima i melodijama ispričala brojne priče u kojima se prepoznaju mnogi naraštaji slušatelja.

Publika će imati priliku uživati u večeri ispunjenoj najljepšim pjesmama iz njezina bogatog repertoara, u kojem se na poseban način isprepliću dalmatinski glazbeni izričaj, pop, jazz i soul. Sve to bit će predstavljeno kroz prepoznatljivu interpretaciju jednog od najljepših i najautentičnijih ženskih vokala hrvatske glazbe.

Posebnu čar ovoj glazbenoj večeri dat će izvedbe pjesama koje su obilježile karijeru Meri Cetinić i ostale trajno upisane u srca publike. Posjetitelji će, među ostalim, moći uživati u bezvremenskim hitovima , „Čet'ri stađuna“, „U prolazu“, „Lastavica“, „Konoba“, „Dome moj“, "Jubav si moja zauvik", "Zemlja dide mog" i mnogim drugim pjesmama koje su desetljećima dio glazbene svakodnevice brojnih generacija. Nježne balade, mediteranski ugođaj i prepoznatljiva toplina njezina glasa stvorit će jedinstvenu atmosferu na ljetnoj sceni u Lori ispunjenu emocijama, nostalgijom i ljubavlju prema Dalmaciji i životu.

Meri Cetinić jedna je od rijetkih hrvatskih umjetnica koja je tijekom više od pedeset godina karijere ostala vjerna vlastitom glazbenom izričaju, ostavljajući neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj baštini. Dobitnica je i nagrade Porin za životno djelo, koje glazbena struka prerijetko dodjeljuje ženama u glazbi. Ipak, mnogobrojna publika odavno ju drži za jednu od najvažnijih ličnosti glazbene povijesti Hrvatske.

Koncert „S rukon za ruku... s Meri“ neće biti samo glazbeni događaj, nego i susret s uspomenama, emocijama i pjesmama koje su obilježile mnoge životne trenutke. Bit će to večer ispunjena toplinom, nostalgijom i iskrenom ljubavlju prema glazbi – upravo onako kako nas je Meri Cetinić učila kroz cijelu svoju karijeru.

Ne propustite večer ispunjenu glazbom koja spaja generacije i budi najljepše uspomene.

Dođite 30. lipnja na Teatar uz more i "s rukon za ruku" zaplovite kroz bogatu glazbenu priču Meri Cetinić. Očekuje vas 90 minuta vrhunskih interpretacija, emocija i pjesama koje se ne zaboravljaju.

ULAZNICE: INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)