Ovo je pronađeno u Splitu: Tko je vlasnik?

Na području Sirobuje danas oko 14 sati pronađen je novčanik s osobnim dokumentima i karticama.

Osoba koja ga je pronašla želi ga vratiti vlasniku, a iz fotografije je vidljivo da se u novčaniku nalaze dokumenti Republike Hrvatske, uključujući osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu.

Vlasnik se može javiti pronalazitelju

Vlasnik novčanika ili netko tko ga poznaje može se javiti na kontakt broj: 091 891 0390

Pronalazitelj moli da se novčanik što prije vrati pravom vlasniku.