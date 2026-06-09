Ovo je pronađeno u Splitu: Tko je vlasnik?

Na području Sirobuje danas oko 14 sati pronađen je novčanik s osobnim dokumentima i karticama.
Osoba koja ga je pronašla želi ga vratiti vlasniku, a iz fotografije je vidljivo da se u novčaniku nalaze dokumenti Republike Hrvatske, uključujući osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu.
Vlasnik se može javiti pronalazitelju
Vlasnik novčanika ili netko tko ga poznaje može se javiti na kontakt broj: 091 891 0390
Pronalazitelj moli da se novčanik što prije vrati pravom vlasniku.
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