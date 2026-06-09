Kupanje kod Splita nije završilo dobro: "Počelo nas je strašno peći, jednom je stradalo područje oko očiju"

Loše su danas poslijepodne prošla tri mladića na kupanju u Stobreču. Iako je to trebao biti uobičajen ljetni odlazak na plažu, završio je sasvim neplaniranim scenarijem.

“Otišli smo na plažu oko 18:30. More je toplo i bio je gušt boraviti u njemu, ali već nakon pet minuta osjetili smo da nas nešto strašno počinje peći po tijelu. Odmah smo shvatili da se radi o meduzama”, ispričao nam je čitatelj.

Kako dodaje, opekline nisu bile bezazlene.

“Jednom od nas meduza je opekla područje oko očiju, a nama dvojici razne dijelove tijela, najviše noge”, navodi.

Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112. Ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split, koja im je dala upute što dalje trebaju napraviti.

“Prijatelj mi je u nozi pronašao ostatke žarnjaka, pa je otišao kući. Nakon nekog vremena truda pincetom je izvadio te ostatke, što je bilo prilično bolno”, opisuje mladi Stobrečanin.

Meduze nisu rijetkost u Jadranu

Pojava meduza u Jadranu nije neobična, osobito u toplijem dijelu godine. Njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane. Iako većina susreta s meduzama ne završava ozbiljnim posljedicama, opekline mogu biti vrlo bolne, osobito ako zahvate osjetljiva područja poput lica, očiju ili veću površinu kože.

Meduze žare pomoću žarnica, stanica koje se nalaze na njihovim lovkama. Pri dodiru s kožom mogu ispustiti otrov koji izaziva peckanje, crvenilo, bol, svrbež, oticanje, a ponekad i mjehuriće. Kod osjetljivijih osoba moguća je i jača reakcija.

Što napraviti ako vas opeče meduza? Prvo i najvažnije — odmah izađite iz mora i ostanite mirni. Zahvaćeno mjesto nemojte trljati rukama, ručnikom ni pijeskom jer se tako stanje može pogoršati. Mjesto opekline najbolje je isprati morskom vodom, a ne slatkom vodom. Ako su na koži ostali dijelovi lovki ili žarnjaka, treba ih pažljivo ukloniti pincetom ili rubom kartice, bez grubog struganja kože. Ruke je pritom dobro zaštititi. Bol se može ublažiti uranjanjem zahvaćenog dijela tijela u toplu vodu, ali ne toliko vruću da izazove opeklinu. Ako to nije moguće, mogu pomoći topli oblozi. Kod blažih reakcija mogu se koristiti sredstva protiv bolova, a kod svrbeža ili crvenila ljekarnik ili liječnik mogu preporučiti odgovarajući pripravak. Ne preporučuje se ispiranje slatkom vodom, trljanje, stavljanje alkohola, amonijaka ili urina na opečeno mjesto. Riječ je o čestim “narodnim savjetima” koji mogu dodatno nadražiti kožu. Kada treba potražiti liječničku pomoć? Liječničku pomoć treba potražiti ako je opeklina u području oka, lica, vrata ili genitalija, ako je zahvaćena velika površina kože, ako bol ne popušta, ako se pojave otežano disanje, vrtoglavica, mučnina, slabost, osip po tijelu ili oticanje usana i lica. Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika i osoba sklonih alergijskim reakcijama. Današnji slučaj iz Stobreča još je jedan podsjetnik kupačima da i u poznatom, toplom i naizgled mirnom moru treba biti oprezan. Ako primijetite meduze u plićaku ili ih netko od kupača prijavi, najbolje je privremeno izbjeći ulazak u more.