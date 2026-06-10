U splitskoj gimnaziji svi pričaju o Duji. S obzirom na to gdje je bio u subotu navečer, nije ni čudo

Dok je većina njegovih vršnjaka protekli vikend provela u vožnji biciklom, na kupanju s ekipom, u prvim izlascima, razmjeni Panini sličica u parkovima ili učenju za posljednje kontrolne zadatke pred kraj školske godine, splitski učenik Duje Burazin u subotu navečer je igrao finale Eurokupa s vaterpolistima svjetske klase protiv vaterpolista svjetske klase.

I. gimnazija Split na svojim je društvenim mrežama, naime, istaknula uspjeh svog učenika Duje, mladog vaterpolista Jadrana i hrvatskog reprezentativca, kojeg su nazvali ponosom škole.

"Mladi Jadranaš velika srca: Duje Burazin ponos je naše škole", poručili su iz škole, naglasivši kako s ponosom prate uspjehe 16-godišnjeg sportaša koji svojim radom, talentom i predanošću ostvaruje zapažene rezultate.

Kako navode, Burazin je ove sezone kao član Jadrana nastupio u finalu Eurokupa, jednog od najprestižnijih europskih klupskih natjecanja. Splitski je klub osvojio srebrnu medalju, a iz škole ističu da je taj uspjeh za njih "vrijedan zlata".

"Sudjelovanje u ovako velikom sportskom događaju potvrda je Dujine kvalitete, upornosti i sportskog duha", poručili su.

Dodaju i da uspjesi mladog vaterpolista ne staju na klupskoj razini. Burazin trenutno nastupa za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju do 18 godina, gdje predstavlja Hrvatsku među najboljim mladim igračima.

"To je veliko priznanje za njegov trud, ali i poticaj za nove sportske izazove i uspjehe", naveli su iz I. gimnazije.

Na kraju su svom učeniku uputili i čestitku.

"Dragi Duje, ponosni smo na tvoje uspjehe i sve što si dosad ostvario. Vjerujemo da su pred tobom još mnogi uspjesi na koje ćemo svi biti ponosni", poručili su iz škole.

Duje je rođen 2009. godine. Da, 2009. godine

Sa samo 16 godina Duje Burazin već ima statistiku kakvom se mnogi mladi vaterpolisti ne mogu pohvaliti. Prema podacima iz njegove igračke kartice, nastupio je u čak 224 službene utakmice za različite uzraste Jadrana te pritom postigao impresivan 441 pogodak, što znači gotovo dva gola po utakmici kroz cijeli dosadašnji razvojni put.

Posebno se ističe njegova učinkovitost u mlađim kategorijama, gdje je često bio jedan od glavnih strijelaca momčadi. U seniorskoj konkurenciji ove sezone postupno skuplja minute i iskustvo, a već je uspio postići 17 pogodaka u službenim nastupima za Jadran.

Statistika pokazuje i da se dobro snalazi u situacijama s igračem više te pri izvođenju peteraca, što upućuje na tehničku kvalitetu i mirnoću u ključnim trenucima. Kada se tome pridoda činjenica da je član hrvatske U-18 reprezentacije i da je ove sezone bio dio Jadranove momčadi koja je igrala finale Eurokupa, jasno je zašto ga u klubu i reprezentaciji smatraju jednim od perspektivnijih igrača svoje generacije. Njegovi dosadašnji brojevi svjedoče o kontinuitetu, a još više o činjenici da se radi o vaterpolistu koji već godinama uspješno prelazi iz jedne natjecateljske razine u drugu.

Za prvu momčad zaigrao s 15 godina

Posebno je zanimljivo da je Burazin svoj prvi zabilježeni službeni nastup u prikazanoj statistici odradio 8. studenoga 2024., kada mu je bilo svega 15 godina i šest mjeseci. U susretu protiv Solarisa mladi je Jadranaš odmah pokazao da se ne boji odgovornosti, postigavši tri pogotka iz šest pokušaja, uz stopostotan učinak s peterca.

Za igrača te dobi već sama činjenica da dobiva značajnu napadačku ulogu govori o povjerenju stručnog stožera, a tri gola na debiju predstavljala su najbolju moguću najavu onoga što slijedi. Nepune dvije godine kasnije Burazin je član hrvatske U-18 reprezentacije, sudionik finala Eurokupa sa seniorskom momčadi Jadrana te igrač koji je u karijeri već skupio 224 službene utakmice i impresivnih 441 pogodak. Njegov razvojni put pokazuje koliko je brzo napredovao od talentiranog dječaka do jednog od najperspektivnijih mladih vaterpolista svoje generacije.

Marseilleu zabio sjajan gol

Koliko je Burazin napredovao u kratkom razdoblju najbolje pokazuje i ovogodišnje finale Eurokupa protiv francuskog Marseillea. U utakmici protiv jedne od najjačih europskih momčadi, predvođene reprezentativcem Thomasom Vernouxom, mladi Jadranaš nije ostao u sjeni iskusnijih suigrača. Naprotiv, krajem prvog dijela postigao je sjajan pogodak kojim je pokazao zbog čega ga smatraju jednim od najvećih talenata splitskog vaterpola.

U susretu u kojem su Splićani vodili veliku borbu s favoriziranim Francuzima, Burazin se tako upisao među strijelce u europskom finalu sa svega 16 godina, što je samo dodatna potvrda njegova potencijala i brzog razvoja u seniorskom vaterpolu. Za igrača koji je tek prije godinu i pol debitirao za prvu momčad Jadrana, nastup i pogodak u finalu jednog od najjačih europskih klupskih natjecanja predstavljaju uspjeh vrijedan posebnog isticanja.

Burazin je svoje kvalitete potvrdio i na reprezentativnoj sceni. Na Europskom prvenstvu za igrače do 16 godina, održanom u srpnju 2025., bio je jedan od najraspoloženijih hrvatskih strijelaca. U sedam utakmica postigao je čak 20 pogodaka, a posebno se istaknuo protiv Mađarske sa šest golova te protiv Srbije i Crne Gore, kojima je zabio po četiri pogotka. Takav učinak pokazao je da se ne radi samo o talentu koji dominira u klupskim natjecanjima, već o igraču koji svoju kvalitetu potvrđuje i protiv najboljih europskih vršnjaka. Upravo su ga nastupi na europskoj pozornici dodatno profilirali kao jednog od najperspektivnijih hrvatskih vaterpolista svoje generacije.