DHMZ izdao veliko upozorenje za dio zemlje

Nakon nekoliko dana stabilnog, sunčanog i iznadprosječno toplog vremena, Hrvatsku ponovno očekuje promjena vremenskih prilika. Nestabilnosti će se početi razvijati već tijekom današnjeg poslijepodneva, dok se glavnina pogoršanja očekuje u četvrtak s prodorom nove hladne fronte.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava kako će prema kraju dana sa zapada pristizati naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguća i izraženija grmljavinska nevremena. Uz to će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji bi lokalno mogao dosezati i olujne udare.

Zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena za zagrebačku i osječku regiju izdano je narančasto upozorenje, dok je za veći dio ostatka zemlje na snazi žuto upozorenje. Jedino je krajnji jug Hrvatske zasad izvan upozorenja.

U četvrtak će vrijeme ostati promjenjivo i svježije. U unutrašnjosti će puhati jak, povremeno i olujan sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, dok će se na krajnjem jugu zadržati umjereno jugo.

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stupnjeva Celzijevih, a na obali od 17 do 21 stupanj. Dnevne temperature u unutrašnjosti bit će osjetno niže nego proteklih dana te će se uglavnom kretati od 16 do 20 stupnjeva. Na Jadranu će i dalje biti toplije, uz najviše temperature između 23 i 28 stupnjeva.

I za četvrtak su na snazi upozorenja zbog mogućeg nevremena. Narančasti alarm ostaje na području zagrebačke i osječke regije, dok je za ostatak Hrvatske izdano žuto upozorenje.