Preminuo vatrogasac i gorski spašavatelj Ivo Mendeš

Vatrogasci iz Tučepa objavili su tužnu vijest o tragičnom odlasku svog kolege i prijatelja Ive Mendeša, vatrogasca i gorskog spašavatelja. U emotivnoj objavi oprostili su se od čovjeka kojeg opisuju kao predanog člana zajednice, prijatelja velikog srca i osobu koja je uvijek bila spremna pomoći drugima.

"U ovakvim trenucima teško je pronaći riječi koje mogu opisati tugu i nevjericu koju osjećamo. S velikom žalošću primili smo vijest da nas je danas tragično napustio naš kolega i prijatelj, vatrogasac i gorski spašavatelj, dobri naš Ivo Mendeš", objavili su vatrogasci iz Tučepa.

"Bio je čovik velikog srca"

U nastavku objave vatrogasci iz Tučepa istaknuli su kako Ivo Mendeš nije bio samo predan vatrogasac i spašavatelj, nego i čovjek koji je ostavio dubok trag među svima koji su ga poznavali.

"Ivo nije bio samo predan vatrogasac i spašavatelj. Bio je čovik velikog srca, divan otac i drag prijatelj. Uvik vesel, spreman pomoći, stati uz druge i dati sebe za zajednicu", napisali su. Dodali su kako je svojom dobrotom i vedrinom ostavio neizbrisiv trag u životima brojnih ljudi.

Sućut obitelji i prijateljima

Vatrogasci iz Tučepa uputili su iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli i poštovali.

"Danas tugujemo zbog preranog odlaska čovika kojeg smo neizmjerno voljeli, cijenili i poštovali. Teško je prihvatiti da ga više nema među nama, a još je teže pronaći riječi kojima bismo izrazili koliko će nam nedostajati", stoji u objavi.

Posebne riječi sućuti uputili su njegovoj Smiljki, kćerima Niki, Kati i Mari, braći, roditeljima, obitelji i prijateljima.

"Pamtit ćemo te zauvijek dobri naš Ivo… Počivaj u miru. Nikada te nećemo zaboraviti", poručili su vatrogasci iz Tučepa.