Privremeno se zatvara cesta u Sinju: Evo kojim će se pravcima odvijati obilazak

Vozače na području Sinja u četvrtak očekuje privremena regulacija prometa zbog završnih radova na izgradnji kružnog raskrižja kod novog trgovačkog centra u Ulici Put Piketa.

Kako su izvijestili nadležni, za sav promet bit će privremeno zatvorena lokalna cesta LC 67040 Sinj (DC1) – Otok (ŽC 6289) na dionici u zoni izgradnje kružnog raskrižja. Zatvaranje se odnosi na dio prometnice od Ulice Put šumarije u duljini od približno 100 metara prema Otoku.

Promet će biti obustavljen u četvrtak, 11. lipnja, u razdoblju od 8 do 16 sati.

Za vrijeme izvođenja radova osiguran je obilazni pravac koji vodi nerazvrstanim cestama kroz naselje Glavice, odnosno ulicama Put šumarije i Glavice.

Radove na završetku kolničke konstrukcije izvodi tvrtka Kavelj d.o.o.

Nadležni mole građane i sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje te pozivaju na dodatan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije tijekom trajanja radova.