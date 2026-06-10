Detalj na sakou splitskog vijećnika privukao pažnju: Jakov Prkić mjesecima nosi palestinsku zastavicu

Na sjednicama Gradskog vijeća Grada Splita posljednjih mjeseci može se primijetiti jedan zanimljiv modni, ali i politički detalj. Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić na sakou redovito nosi pin broš u obliku palestinske zastave.

Tako je bilo i na današnjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća, gdje je Prkić ponovno nosio prepoznatljivu zastavicu na reveru. Kako nam je ranije kazao u razgovoru, time želi iskazati podršku Palestini i palestinskom narodu.

"Dajem podršku već kada službena Hrvatska ne želi", rekao nam je tada Prkić, objašnjavajući motive zbog kojih na sjednice dolazi s palestinskom zastavicom.

Jakov Prkić dobro je poznato ime splitske javne scene. Riječ je o dugogodišnjem vrijednom fotoreporteru koji je godinama pratio brojna događanja u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj. Fotografijom se bavi desetljećima, a više od 15 godina radio je kao fotoreporter foto i video agencije Cropix. Tijekom karijere njegove su fotografije objavljivane u brojnim domaćim i inozemnim izdanjima.

Uz novinarsko-fotoreporterski rad, Prkić je aktivan i u politici. Član je stranke Direkt, a u splitskom Gradskom vijeću djeluje kao gradski vijećnik. U javnosti je poznat i kao nekadašnji predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita.

Njegov palestinski pin dolazi u trenutku kada se pitanje priznanja Palestine sve češće otvara i u hrvatskom političkom prostoru. Hrvatska, naime, i dalje nije priznala Državu Palestinu, iako službeno podržava dvodržavno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba.

O priznanju Palestine raspravljalo se i u Hrvatskom saboru. Prijedlog za priznanje nije dobio potrebnu većinu, a vladajući su poručili da Vlada treba procijeniti pravi politički trenutak za eventualnu odluku o priznanju palestinske države.

S druge strane, Palestinu je već priznalo više od 150 država članica Ujedinjenih naroda. Među njima su brojne zemlje Afrike, Azije, Latinske Amerike i arapskog svijeta, ali i sve veći broj europskih država. U posljednjim valovima priznanja Palestinu su, među ostalima, priznale Španjolska, Irska, Norveška, Slovenija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Portugal, Belgija, Malta, Luksemburg, Andora, Monako i San Marino.

Podsjetimo, podrška palestinskom narodu posljednjih se mjeseci mogla vidjeti i u Splitu. Nedavno je palestinska zastava osvanula i na splitskom Kampusu, a ranije je velika palestinska zastava bila izvješena i na splitskom Pojišanu.