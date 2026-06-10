Vijećnici se odrekli prava prvokupa po zlato vrijednih nekretnina u centru, prisjetili se Grofice...

Točke koje se odnose na odricanje od prava prvokupa prošle su očekivano glatko, nema Banovina novaca za kupnju nekretnina od pola milijuna eura, koja zelena novčanica manje ili više. To ipak ne znači da nije bilo zanimljivosti, gotovo pikantnosti.

Vijećnica Bekavac je naime primijetila da jedna nekretnina nema u opisu površinu, o koliko je dakle metara kvadratnih riječ. Dobro, nije to promijenilo sudbinu tog konkretnog stana u centru Splita, ali je evo evociralo prisutne na neke nekretnine koje su prošle GV u prošlom sazivu tj mandatu.

-To je bio od Grofice stan, jel'? - čulo se kako Bekavac sa smiješkom pita kolegu vijećnika, jasna je bila aluzija...

Prošle su zatim i vatrogasne točke, bez rasprave, jednoglasno pa smo tako gotovo stigli do kraja i ove, 13. sjednice splitskog Gradskog vijeća.