FOTOGALERIJA Ovako su danas izgledale splitske plaže

Visoke temperature koje su posljednjih dana zahvatile Dalmaciju izmamile su brojne Splićane i turiste na gradske plaže. Već od prijepodnevnih sati tražilo se mjesto više na Bačvicama, Firulama, Žnjanu i Trsteniku, gdje su mnogi spas od ljetnih vrućina pronašli u moru.

Sunčano vrijeme i temperature koje su se tijekom dana približavale 30 stupnjeva Celzijevih stvorile su idealne uvjete za kupanje, sunčanje i rekreaciju uz more. Dok su jedni uživali na ležaljkama i u hladu borova, drugi su osvježenje potražili u plićaku ili se okušali u sportskim aktivnostima na plaži.

Posebno živo bilo je na Bačvicama, gdje su brojni kupači iskoristili dan za tradicionalni picigin, dok su se na Žnjanu okupljale obitelji s djecom, rekreativci i šetači. Firule su također su bile dobro popunjene, a ugodna temperatura mora dodatno je pridonijela pravom ljetnom ugođaju.

Kako je izgledao današnji đir splitskim plažama, pogledajte u našoj fotogaleriji Bepa Perišića.