Plenković žestoko napao Benčić: "Bila je gotovo ponosna na vulgarne komentare"

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na istup saborske zastupnice Sandre Benčić, poručivši kako se ona nije ispričala zbog svojih komentara, već je, kako tvrdi, nastavila braniti takav način komunikacije.

„Zastupnica Sandra Benčić ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila biti gotovo ponosna na vulgarne, primitivne i isključive komentare prema saborskim kolegama“, izjavio je Plenković.

Ocijenio je da je riječ o još jednom primjeru dehumanizacije u političkom prostoru te upozorio na, kako kaže, pokušaj normalizacije ponašanja koje smatra neprihvatljivim u političkoj komunikaciji.

„Cilj je da ono što je u kulturnim političko-komunikacijskim okvirima apsolutno neprihvatljivo postane normalno. Ono što oni u svom kružoku, koji je očito pun mržnje, komentiraju o kolegama, sada je izašlo u javnost“, rekao je premijer.

Dodao je kako se, prema njegovom mišljenju, ne radi o progresivnoj ljevici, već o „isključivoj politici koja je netolerantna i primitivna“.

Plenković je posebno problematičnim ocijenio činjenicu da su sporni komentari izrečeni tijekom sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

„Ako zastupnica Benčić tako govori na korektnoj i uobičajenoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na kojoj je samo konstatirano da se nakon javnog poziva na natječaj prijavilo 16 kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda, to je jako zabrinjavajuće“, poručio je.