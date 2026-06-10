Obnavlja se 300 godina stara crkvica u Zagori: Ispod nje kriju se tragovi starohrvatske crkve uništene u turskim osvajanjima

300 godina stara crkvica na starom groblju sv. Roka u zaseoku Udovičići u mjestu Otok se obnavlja

Ovaj projekt je djelo župnika fra Nikice Ajdučića, a radove izvodi Sandro Bandalo.

Crkvica sv. Roka na starom groblju jedna je od najstarijih sakralnih građevina u Cetinskom kraju, a smatra da naprevljena na ostatcima starohrvatskog podrijetla (crkva sv. Vida koja je uništena za vrijeme Turskih osvajanja), a o tome svjedoče pleteri i ostali uklesani simboli koji se nalaze po različitim lokacijama u selu.

Zapisi o ovoj crkvi postoje još iz 1730. godine, a godine 1750. splitski nadbiskup Pacifik Bizza održao je u njoj krizmu.

Crkva je izvorno bila veličine 13 × 6 metara, a njezina se funkcija gubi nakon velikog potresa 1898., nakon čega počinje gradnja nove crkve.