Nakon prekida s Majom Šuput, Šime Elez pronašao novu strast: "Ovo je tek početak"

Nakon prekida veze s Majom Šuput, čini se da je Šime Elez odlučio više vremena posvetiti sebi i novim izazovima. Na društvenim mrežama pohvalio se kako posljednjih tjedana uči kitesurfing, atraktivan vodeni sport koji spaja surfanje i upravljanje zmajem.

Na svom Instagram profilu objavio je video u kojem je prikazao dio procesa učenja. U snimci se mogu vidjeti treninzi na kopnu, priprema opreme, ali i prvi izlasci na more te pokušaji savladavanja daske i vjetra uz pomoć instruktora.

Elez je objasnio kako je video objavio nakon što su njegovi pratitelji u anketi pokazali zanimanje za aktivnosti kojima se trenutno bavi.

„S obzirom na to da su rezultati ankete bili jasni kao dan, evo kratkog pregleda aktivnosti proteklih nekoliko tjedana, da ne bi bilo da nisam održao riječ. Savladavanje novog hobija je blizu, ovo je samo teaser za kitesurfing poglavlje“, napisao je.

Objavu je zaključio porukom kojom je ohrabrio sve one koji razmišljaju o izlasku iz vlastite zone komfora i isprobavanju novih iskustava.

„Tko god se još uvijek pita treba li probati ili ne – samo naprijed“, poručio je svojim pratiteljima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)