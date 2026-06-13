Zaštitnik izgubljenih stvari i siromašnih: Zašto milijuni vjernika štuju svetog Antu?

Katolička Crkva danas, 13. lipnja, slavi blagdan svetog Antuna Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca kršćanskog svijeta. U hrvatskom narodu poznatiji kao sveti Ante, ovaj franjevac i propovjednik već stoljećima zauzima posebno mjesto u vjerskom i kulturnom životu Dalmacije, gdje se njegov blagdan obilježava misama, procesijama, hodočašćima i brojnim pučkim običajima.

Rođen 1195. godine u Lisabonu pod imenom Fernando Martins de Bulhões, potjecao je iz ugledne portugalske obitelji. Nakon školovanja među augustincima, nadahnut svjedočanstvom franjevačkih misionara koji su poginuli u Maroku, pristupio je franjevačkom redu te uzeo ime Antun. Njegov život obilježili su duboka duhovnost, iznimno poznavanje Svetoga pisma i snažan propovjednički dar zbog kojeg je ubrzo postao poznat diljem Europe.

Premda je živio svega 36 godina, ostavio je snažan trag u povijesti Crkve. Umro je 13. lipnja 1231. u blizini Padove, a već godinu dana poslije papa Grgur IX. proglasio ga je svetim. Time je postao jedan od najbrže kanoniziranih svetaca u povijesti Katoličke Crkve. Godine 1946. papa Pio XII. dodijelio mu je naslov crkvenog naučitelja zbog bogatstva njegove teološke misli i propovijedi.

Zaštitnik malenih i onih u potrebi

Sveti Ante najpoznatiji je kao zaštitnik izgubljenih stvari, no njegova je duhovna baština mnogo šira. Vjernici mu se obraćaju kao zagovorniku siromašnih, djece, putnika, pomoraca i svih koji prolaze kroz životne teškoće. Njegova popularnost proizlazi iz činjenice da je tijekom života bio poznat po brizi za najugroženije i neumornom radu među običnim ljudima

U kršćanskoj ikonografiji često se prikazuje s malim Isusom u naručju, knjigom i ljiljanom. Upravo je ljiljan postao jedan od najprepoznatljivijih simbola svetog Ante jer označava čistoću, svetost i predanost Bogu.

Dalmacija u znaku svetog Ante

Blagdan svetog Ante među najvažnijim je vjerskim događajima u Dalmaciji. Od velikih gradova do manjih otočnih i zagorskih mjesta, crkve posvećene ovom svecu danas okupljaju tisuće vjernika.

U Splitu se tradicionalno posebno svečano slavi u franjevačkim samostanima na Poljudu i na Obali, dok se u Zadar brojni vjernici okupljaju u crkvi sv. Frane. Blagdan se obilježava i u mnogim manjim dalmatinskim mjestima poput Smiljevca, Malog Lukorana i Draga, gdje je štovanje svetog Ante duboko ukorijenjeno u lokalnoj tradiciji.

Posebno su poznate proslave u mjestima koja imaju crkve posvećene ovom svecu, poput Turjaka, Ugljana i svetišta na Dridu na Čiovu, koje već stoljećima privlači hodočasnike iz cijele Dalmacije.

Na blagdan se u mnogim župama blagoslivljaju djeca i ljiljani, a brojni vjernici prethodnih tjedana sudjeluju u pobožnosti „13 utoraka svetog Ante“, jednoj od najraširenijih pučkih pobožnosti u hrvatskom katoličkom narodu.