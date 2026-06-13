Evo protiv koga bi BiH mogla igrati ako prođe skupinu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je nastup na Svjetskom prvenstvu remijem 1:1 protiv domaćina Kanade. Iako je BiH vodila veći dio susreta, Kanada je u završnici došla do važnog boda. Odmah nakon prvog dvoboja u skupini B krenule su i prve kalkulacije o mogućem putu reprezentacije u nastavku natjecanja.

Bod osvojen protiv Kanade, jedne od tri reprezentacije koje se, uz Švicarsku, smatraju favoritima za prolazak skupine ispred Katara, dobar je poticaj za daljnji tijek turnira. Već za pet dana, u utakmici protiv Švicarske, BiH ima priliku napraviti velik korak prema plasmanu u šesnaestinu finala, piše Index.

Za prolazak dalje potrebno je osvojiti jedno od prva dva mjesta u skupini ili biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. S obzirom na osvojeni bod i utakmicu protiv Katara, koja tek slijedi, taj se cilj čini sasvim realnim.

Koje su opcije za BiH?

Ako bude prva: Trećeplasirana ekipa iz skupine E, F, G, I ili J

Ako bude druga: ide na drugog iz skupine A (Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, Češka)

Ako bude treća: ide na pobjednika skupine D (SAD, Turska, Australija ili Paragvaj)