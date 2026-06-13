Podignuta optužnica: Napravili sačekušu Egipćaninu, mlatili ga letvama

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana rođenih 1999. i 2003. godine, zbog sumnje na kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio 28. veljače u trgovini na području Međimurske županije, točnije u mjestu Štefanac kraj Čakovca, gdje su dvojica okrivljenika najprije bez povoda verbalno napala 36-godišnjeg egipatskog državljanina. U priopćenju se navodi da su mu se unosili u lice te ga provocirali zbog njegove nacionalne pripadnosti, nakon čega su mu zaprijetili da će ga sačekati i ispljuskati.

Nakon toga, 27-godišnjak i 23-godišnjak su kasnije na ulici Egipćanina presreli osobnim automobilom. Okrivljenici su izašli iz vozila, srušili ga s bicikla te ga potom naizmjenično udarali letvom po glavi i tijelu. Žrtva je pritom zadobila tjelesne ozljede, dok je, kako se navodi, samo stjecajem okolnosti izbjegnuta teška tjelesna ozljeda. Državno odvjetništvo ujedno je predložilo produljenje mjere opreza za 23-godišnjeg okrivljenika, koja se odnosi na obvezno redovito javljanje policiji, uz obrazloženje postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, piše Podravski.