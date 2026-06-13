Marković o planiranom napadu na srpske radnike na Hvaru: „Ne radi se više o navijačkom folkloru, nego o nasilju i mržnji“

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković osvrnula se na slučaj uhićenja skupine mladih Torcidaša osumnjičenih da su gliserom stigli na Hvar s namjerom fizičkog napada na dvojicu srpskih sezonskih radnika, poručivši kako je riječ o događaju koji nadilazi navijačke sukobe te predstavlja ozbiljan društveni problem.

U objavi na društvenim mrežama Marković je posebno upozorila na okolnosti slučaja, ističući brojnost napadača i njihovu pripremljenost za nasilni obračun.

„Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo ‘hrabri’ govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave“, napisala je.

Prema njezinim riječima, ovakvi incidenti ne mogu se više opravdavati niti relativizirati kao dio navijačke kulture ili pojedinačni izgredi. Smatra da je riječ o ponašanju koje uključuje nasilje, netrpeljivost i mržnju te predstavlja prijetnju temeljnim pravima i slobodama građana.

„Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih“, poručila je Marković.

Gradonačelnica je istaknula i važnost javne osude takvih pojava, upozorivši da prešućivanje nasilja i ekstremizma šalje pogrešnu poruku društvu.

„Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku. A mi već predugo šutimo“, zaključila je.

Njezina reakcija uslijedila je nakon što je policija privela skupinu mladića povezanu s pokušajem napada na dvojicu srpskih radnika na Hvaru. Slučaj je izazvao brojne reakcije javnosti i ponovno otvorio raspravu o nasilju motiviranom nacionalnom netrpeljivošću te odgovornosti društva u suzbijanju takvih pojava.