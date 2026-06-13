Jadranašice prvakinje Hrvatske!

Vaterpolistice splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti danas su odigrale drugu utakmicu finala za titulu prvakinja Hrvatske, a Jadranašice su uzele trofej.

Nakon što su u Splitu upisale pobjedu, Jadranašice su protiv ŽAVK-a Mladosti upisale novu pobjedu i rezultatom 2:0 (14:11, 17:11) zaključile borbu za naslov prvakinja.

Mladost – Jadran 11:17 (2:7, 3:3, 4:4, 2:3)

2. utakmica finala Prvenstva Hrvatske. Zagreb, bazen na Savi.

Mladost: Lerinc (10 obrana), Jadrešić 1, Pešić, Rogulj, Džaja 1, Brnetić, Medić, Alamat, Brkičić 1, Stipanov 2, Eterović 2, Lulić 2, Frketić (2 obrane), Popović 2 Trenerica: Mia Šimunić.

Jadran: Mišić (7 obrana), Dragun, Buljan, Srhoj 1, Butić M. 3, Janković N. 3, Bradašić, Matošić, Tadić 1, Galić, Barišić 1, Butić J. 7, Domazet, Janković M. 1. Trener: Dejan Savičević.