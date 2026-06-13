Tottenham odbio 35 milijuna eura za Vuškovića

Prema informacijama njemačkog insajdera Floriana Plettenberga, engleski premierligaš poslao je Tottenhamu ponudu vrijednu 35 milijuna eura, ali londonski klub ju je odmah odbio.

Ipak, Brighton ne odustaje. Očekuje se nova, poboljšana ponuda za jednog od najtraženijih mladih braniča u Europi.

Ranije je objavljeno da je Vušković već dogovorio osobne uvjete s Brightonom te da upravo taj klub vidi kao idealan korak u nastavku karijere. Veliku ulogu u tome navodno ima trener Fabian Hürzeler, kojeg je hrvatski nogometaš upoznao tijekom boravka u Njemačkoj.

Unatoč velikom interesu s tržišta, Tottenham zasad ne pokazuje namjeru olako se odreći 19-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, kojeg smatra jednim od najvećih talenata u svom sustavu, prenosi tportal.