Niste pregledali auto prije puta? Ovo provjerite odmah

Prvi korak je vanjski pregled automobila, posebno guma. Sustavi za nadzor tlaka (TPMS) ne upozoravaju uvijek odmah na problem, pa je moguće da vozač kvar primijeti tek nakon nekoliko kilometara vožnje, piše Marijan Alić za HAK Reviju.

Preporučuje se i povremeno otvaranje poklopca motora, barem svaka tri mjeseca, jer ni moderni automobili nemaju senzore za sve ključne dijelove. Treba provjeriti razinu i stanje motornog ulja te rashladnu tekućinu.

Redovitim pregledom mogu se na vrijeme uočiti tragovi curenja, korozija na spojevima akumulatora ili oštećenja električnih instalacija.

Prije putovanja treba provjeriti i rasvjetu, obveznu opremu te po mogućnosti ponijeti osnovni alat, vodu, napunjen mobitel i krenuti s punim spremnikom goriva.

Ako se pojavi kvar koji vozač ne može sam riješiti, HAK savjetuje da se zatraži pomoć na broju 1987.