Uhićena velika zvijezda NBA lige, oglasio se i klub

Velika zvijezda NBA lige i igrač Cleveland Cavaliersa, James Harden uhićen je u Houstonu u subotu zbog nezakonitog nošenja oružja.

Hardenu je pronađeno oružje u automobilu, završio je u pritvoru, ali je pušten nakon što je platio jamčevinu od 100 dolara. Harden je uhićen u subotu ujutro u 3:41 po lokalnom vremenu. Izvješće na web stranici ureda sudskog tajnika navodi da će se sljedeće ročište održati 22. lipnja, što znači da će se tada razmotriti odluka o daljnjim koracima u ovom slučaju.

"Cleveland Cavaliersi su svjesni uhićenja Jamesa Hardena jutros i prikupljaju dodatne informacije. U kontaktu smo s Jamesom i njegovim zastupnikom te ćemo nastaviti pratiti razvoj događaja čim bude dostupan. Trenutno nemamo daljnjih komentara", stoji u priopćenju Cleveland Cavaliersa.

Harden je u NBA ligi od 2009. godine. Oklahoma City Thunder ga je draftirao kao trećeg ukupnog izbora te godine. Tijekom svoje 15-godišnje karijere, bek se kretao po cijeloj ligi, s nastupima u Houstonu, Brooklynu i Philadelphiji prije nego što se pridružio Clippersima, a zatim Cavsima.

U 26 utakmica regularne sezone s Clevelandom prošle godine, Harden je u prosjeku postizao 20,5 poena, 4,8 asistencija i 4,2 skoka po utakmici, piše Net.hr.