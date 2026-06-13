Marko Matijević: "Zašto tražimo lokaciju za novu bolnicu, ako nam je rješenje već pred nosom?"

Vijećnik stranke Centar i liječnik Marko Matijević otvorio je pitanje lokacije nove splitske bolnice, poručivši da se, umjesto traženja potpuno nove lokacije, najracionalnije rješenje već nalazi “pred nosom” – na Križinama.

Matijević smatra da bi se postojeći bolnički kompleks na toj lokaciji mogao dograditi i pretvoriti u središnji prostor nove bolnice, dok bi se kapaciteti na Firulama oslobodili za druge zdravstvene namjene. U nastavku prenosimo njegovu objavu:

"Nedavno je, na svečanoj proslavi Sv. Duje u Hrvatskom narodnom kazalištu premijer Plenković u svom govoru rekao kako bi trebalo inteligentno pronaći lokaciju za novu bolnicu u Splitu.

Kako mi je pitanje nove bolnice u Splitu izuzetno važno, i kao liječniku koji namjerava u toj bolnici raditi do kraja života i kao građaninu koji koristi i koji će koristiti usluge te iste bolnice do kraja svog životnog vijeka, obavio sam par razgovora sa stručnjacima iz područja urbanizma i zaključak je jednostavan – lokacija za novu bolnicu u Splitu već postoji, i vjerovali ili ne – na tom mjestu se već nalazi pola bolnice, tako da ne treba graditi cijelu novu bolnicu, nego samo pola. Radi se o lokalitetu Križine koji svojom površinom od cca 10 hektara sasvim zadovoljava sve potrebe nove splitske bolnice.

Ideja je vrlo jednostavna – dograditi bolnicu na Križinama (objekt površine 70 000m2) objektima površine 80 000m2 (površina Firula) da se dobije ukupna kvadratura cca 150 000m2. Naravno, tu također treba dodati i postojećih 80 000m2 na Firulama koje će se osloboditi za neke druge zdravstvene namjene koje će rasteretiti sami KBC Split (koji je najopterećenija bolnica u Hrvatskoj u svakom pogledu).

Zašto Križine? Više je razloga:

1. Imamo riješeno zemljište u vlasništvu države/bolnice.

2. Imamo već u funkciji istu namjenu (nema dugotrajnih izmjena GUP-a).

3. Bliže su obilaznici od Firula i prometno su bolje riješene za pacijente iz cijele županije.

4. Tamo se već nalazi zgrada Medicinskog fakulteta, što stvara savršen spoj struke i znanosti.

Potrebno je "samo" ishoditi građevinsku dozvolu i može se vrlo brzo krenuti u realizaciju, bez da se ometa normalan rad postojeće bolnice.

U usporedbi sa svim "drugim lokacijama" za bolnicu, koje zapravo uopće nemamo, a i ako druge ikada budemo imali – dogradnja Križina je apsolutno najracionalnija i najjednostavnija za realizaciju, i stvarno se nadam da će priča krenuti u tom smjeru.

Molim kolege liječnike i prije svega političare da svi zajedno budemo odgovorni i da se ne zanosimo "vizijama" i sličnim pričama, kada nam je najjednostavnije i najinteligentnije rješenje tu pred nosom", poručio je.