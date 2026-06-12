Oglasila se splitska policija: Pet djevojčica ozlijeđeno nakon aktiviranja pirotehnike, policija zaplijenila čak 275 komada

Policijski službenici danas su tijekom preventivnog rada na terenu, u zonama oko osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja, na jedanaest različitih lokacija pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Riječ je o pirotehnici čije je korištenje zabranjeno i punoljetnim osobama, dok djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nijednu vrstu pirotehničkih sredstava.

Pet djevojčica lakše ozlijeđeno u Kaštelima

Istoga dana, oko 11:20 sati, u Kaštelima je pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. Tom prilikom lakše je ozlijeđeno pet djevojčica u dobi od 13 godina. Prema informacijama policije, zadobile su oguljotine kože i lakše opekline.

Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja.

Dvije maloljetne osobe privedene

Vezano uz ovaj događaj, dvije maloljetne osobe privedene su u policijsku postaju te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.

Policija nastavlja s radom na terenu s ciljem sprječavanja protupravnih aktivnosti i mogućih negativnih posljedica, osobito u blizini škola i među djecom.

Policija najavila sankcije: Roditelji također mogu biti kažnjeni

Iz policije poručuju kako će u svakom slučaju u kojem utvrde korištenje pirotehnike osobe biti dovedene u policijsku postaju, a roditelji pozvani na razgovor.

Također, ako se utvrdi da je pirotehniku koristilo dijete mlađe od 14 godina, prekršajno će biti sankcionirani roditelji. Policija još jednom upozorava na opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava, posebno među djecom, jer posljedice mogu biti ozbiljne i trajne.