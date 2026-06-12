Poznata splitska agentica za nekretnine: "Neće uskoro doći do pada cijena"

Danas je u Splitu održana 3. Konferencija Hrvatske udruge posrednika nekretninama (HUPN) na kojoj se, između ostalog, razgovaralo o novom zakonu o posredovanju nekretninama. Panel raspravu započeli su Marina Loboja (Casa Real Estate/odvjetnica), Srđan Javorčić (Cio nekretnine), Vjekoslav Lozo (Splitski vali/odvjetnik) te Branko Papeš (Dogma nekretnine). Panel je bio posvećen najavljenim izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, utjecaju na tržište, zaštiti potrošača i budućnosti struke.

Na samom početku okupljenima se obratio Ivan Jelaska, predsjednik HUPN-a i direktor LUVA nekretnina.

- Osnivanjem udruge želimo ojačati naš ugled u javnosti koji trenutačno nije najidealniji. U mjesec dana, koliko udruga postoji, održane su tri konferencije u Zagrebu, Rijeci i Splitu, na kojima je bilo više od 450 sudionika, što je jasni pokazatelj velike želje struke za ujedinjenjem i konstruktivnim dijalogom, pojasnio je Jelaska.

Novi zakon o posredovanju – zaštita struke ili novi izazov na tržištu?

Davne 2007.godine donesen je prvi Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je bio jako štur i do danas nije mijenjan, uz neke izmjene i dopune. Novim Zakonom žele se zaštiti potrošači dok nema adekvatne zaštite pružateljima usluge. Panelisti su zaključili kako se stječe dojam da je Zakon dosta populistički i da se skupljaju politički poeni.

U pauzi panel rasprave razgovarali smo s Anitom Lozo iz splitske agencije za nekretnine - Splitski vali, koja nam je pojasnila svoje viđenje stanja nekretnina na tržištu te istaknula zadovoljstvo osnutkom udruge.

- Udruga pokušava zastupati naše interese, interese agenata u zastupanju u prometu nekretninama. Smatramo da Hrvatska gospodarska komora ne zastupa dovoljno naše interese te je zbog toga osnovana ova udruga. Ovo je treće konferencija, taman u trenutku kad dolazi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, koji krajem mjeseca stupa na snagu. Mediji na krivi način tumače izmjene Zakona te nam je ova konferencija dobro došla da to sve malo bolje razjasnimo u javnosti, kazala je Lozo.

Kako se Konferencija odvija u Splitu, iskoristili smo priliku pa pitamo Lozo je li Split postao tržište nekretninama samo za investitore, a ne za ljude koji u njemu žele živjeti.

- Ja vjerujem kako je Split grad za ljude koji vole i hoće u njemu živjeti. Split je grad mladih, mladi obitelji. Nažalost, cijene nekretnina koje se danas kreću nas u tome demantiraju ali Split i njegova okolica imaju svoje prednosti u odnosu na ostala okruženja, što samim tim i povlači veće cijene. I Kad smo kod cijena nekretnina, nemamo jasno podvučenu crtu između starijih nekretnina i novogradnje. Tu imamo puno problema s prodavateljima, koji ne mogu shvatiti kako starija nekretnina ne može imati istu ili približnu cijenu u odnosu na novogradnju na istom području jer je staru gradnju potrebno renovirati. Nemamo kvalitetnu ponudu na tržištu nekretninama u Dalmaciji, a potraživanja je prevelika i zbog toga se definiraju takve cijene. Po mojim procjenama neće u neko skorije vrijeme doći do pada cijena nekretnina, zaključila je Lozo.

Velika potražnja, a mala ponuda

Istaknula je kako najveći problem na tržištu nekretnina nije apartmanizacija niti previsoke cijene nekretnine nego slaba ponuda nekretnina dok je ogromna potražnja.

Potaknuti nedostatkom nekretnina na tržištu upitali smo agenticu može li se u Dalmaciji razviti ozbiljno tržište dugoročnog najma ili će turizam i dalje izguravati lokalne stanovnike.

- Grad Split je atraktivan u svakom pogledu, tu mislim na investitore, turiste, ulagače. Cijelo vrijeme se sve vrti oko novca. Dok god postoji mogućnost neke zarade od turista, mislim kako će biti ''iseljavanje'' lokalnog stanovništva, nažalost.

U razgovoru smo se osvrnuli i na sivo tržište te njegov utjecaj na profesionalne agencije u Dalmaciji.

- Mislim kako je potrebno očistiti sivo tržište kako bi agencije mogle profesionalno obavljati svoj rad. Dok god se tržište ne dovede na jedan nivo na kojem mogu trgovati samo licencirane agencije i agenti, mi ćemo imati lošu percepciju javnosti prema agentima. Kad se sredi sivo tržište onda se trebaju urediti i agencije za nekretnine. Danas ljudi sve više vjeruju licenciranim agentima jer su jedini koji mogu pružiti kvalitetnu uslugu potrošaču. Imamo licencirane odvjetnike koji će pružiti pravnu uslugu i zaštitu. Tu su razna osiguranja koja nudimo našim klijentima koja pokrivaju sve probleme na koje kupac može naići. Osnivanjem ove udruge želimo našim klijentima pojasniti koliko je rad licenciranih agenata važan i koliko se danas kroz posredovanje u prometu nekretninama mogu osjećati sigurnim, zaključila je Lozo.