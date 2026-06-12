Aco Pejović najavio veliki spektakl u Areni Zagreb

Nakon dva velika koncerta kojima je do posljednjeg mjesta ispunio Arenu Zagreb, Aco Pejović ponovno se vraća pred hrvatsku publiku. Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača nastupit će 7. svibnja 2027. godine u najvećoj hrvatskoj dvorani, ovoga puta uz podršku Extra FM-a.

Pejović je koncert najavio gostujući u showu Extra večer kod voditelja Jasmina Muhameda Alija, ne skrivajući uzbuđenje zbog novog susreta sa zagrebačkom publikom.

"Radujem se što mogu najaviti svoj koncert u Areni Zagreb 7.5.2027. Kad vratim film i sjetim se prethodnih Arena, jako sam uzbuđen jer znam da zagrebačka publika zna uživati i cijeniti nečiji rad. Jedva čekam", poručio je Pejović.

Publiku očekuju hitovi, nove pjesme i gosti iznenađenja

Tijekom više od dva desetljeća karijere Pejović se profilirao kao jedan od najtraženijih regionalnih izvođača, a njegovi koncerti u Hrvatskoj redovito potvrđuju koliko snažnu vezu ima s domaćom publikom.

Publiku u Areni Zagreb očekuje večer ispunjena pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru, među kojima su "Sve ti dugujem", "Da si tu", "Ne pitaj", "Jednom se živi" i brojne druge. Posebno mjesto na koncertu imat će i novi glazbeni materijal.

"Bit će novih pjesama, bolje produkcije, gostiju iznenađenja... Svašta će se događati do petog mjeseca", najavio je Pejović.

Posebnu naklonost publike dodatno je stekao sudjelovanjem u filmu Toma, u kojem je interpretirao pjesme legendarnog Tome Zdravkovića. Upravo je kroz taj projekt još jednom potvrdio sposobnost da publici prenese snažnu emociju koja je obilježila neke od najvoljenijih pjesama ovih prostora.

Osim glazbe, poznato je i da je Aco Pejović veliki ljubitelj nogometa. S posebnom pažnjom prati Svjetsko prvenstvo, a zbog utakmica mu, kako kaže, ne smetaju ni zahtjevne vremenske zone.

"Sinoć sam se budio u četiri ujutro da gledam Češku i Južnu Koreju. Radujem se, volim gledati nogomet. Drago mi je što je prvenstvo počelo. Vremenske zone su malo zeznute, ali s obzirom na to da ja noću radim, neće mi biti teško", rekao je.

Posebne riječi za Luku Modrića

Pejović se osvrnuo i na svog dugogodišnjeg prijatelja Luku Modrića, o kojem je govorio s velikim poštovanjem.

"Luka je moj brat, prijatelj. Iskreno ga volim i poštujem. Često se čujemo kad nam obveze dozvoljavaju. Kad se ozlijedio, tad smo se čuli, zanimalo me je li dobro i koliko je ozlijeđen. Bit će u punoj snazi protiv Engleske", rekao je Pejović.

Dodao je kako smatra da je Modrićeva forma u ovim godinama gotovo nestvarna.

"Mislim da nakon ovoga više neće ići na svjetska prvenstva, godine stižu, ali on je u nestvarnoj formi. To je čudo. Igrati u tim godinama na tom nivou je neshvatljivo. Borac je, trenira kao da je na početku karijere. Želim im od srca da pobijede", poručio je.

"Uvijek ću biti na strani Luke"

Pejović vjeruje i u dobar rezultat hrvatske reprezentacije, ističući kako Hrvatska ima kvalitetnu momčad sposobnu za visok plasman.

"Vidim da se mnogi klade na Nizozemce, za Francuze znam da imaju ozbiljan tim, a ja ću uvijek biti na strani Luke. Mislim da ćete daleko dogurati, imate sjajnu ekipu", rekao je.

Za kraj je još jednom pozvao publiku da mu se pridruži na velikom koncertu u Zagrebu.

"Pozivam sve koji vole ono što ja radim da 7. svibnja 2027. dođu u Arenu Zagreb. Razmijenit ćemo puno ljubavi i emocija. Vidimo se", zaključio je Pejović.

Ulaznice za njegov treći koncert u zagrebačkoj Areni već su dostupne putem sustava upad.hr.