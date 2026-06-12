Jadran vodio i kontrolirao, ali Mladost preokretom povela u finalnoj seriji

Mladost je povela 1:0 u finalnoj seriji Prvenstva Hrvatske protiv Jadrana, ali prva utakmica na bazenu uz Savu jasno je pokazala kako je borba za naslov tek počela. Jadran je u Zagrebu imao odlično otvaranje, veći dio susreta kontrolirao događanja u bazenu, no na kraju je poražen 19:14 nakon velikog preokreta domaće momčadi u drugom poluvremenu.

Splićani su u susret ušli iznimno odlučno. Već nakon dvije minute Jadran je vodio 2:0 pogocima Matkovića i Pejkovića, najavivši kako je u Zagreb stigao s jasnom namjerom da odmah napravi iskorak u finalnoj seriji.

Mladost je brzo pronašla odgovor preko Biljake i Bašića, ali Jadran nije dopustio da ga rani povratak domaćina izbaci iz ritma. Naprotiv, momčad Jure Marelje nastavila je igrati čvrsto, organizirano i napadački vrlo konkretno.

Jadran dominirao u prvoj četvrtini

Pogocima Butića, Duževića i Marinića Kragića, Splićani su prvu četvrtinu zaključili s uvjerljivih 5:2. Bio je to vrlo ozbiljan ulazak Jadrana u finale, uz jasnu poruku domaćinu da ga čeka težak posao.

Posebno vrijedi istaknuti kako je Jadran neposredno prije početka utakmice ostao bez Zovića, koji se ozlijedio na zagrijavanju. Bio je to neplanirani udarac za splitsku momčad, osobito zbog važnosti njegova ljevorukog profila u rotaciji.

Umjesto njega priliku je dobio tek 17-godišnji Burazin, a unatoč tom izostanku, Jadran u prvoj fazi utakmice nije pokazivao znakove nesigurnosti. Splićani su djelovali samouvjereno, obrambeno disciplinirano i napadački raznovrsno.

Prednost se držala do sredine treće četvrtine

Jadran je prednost čuvao gotovo cijelo prvo poluvrijeme. Na veliki odmor otišlo se s minimalnim vodstvom splitske momčadi 8:7, a sredinom treće četvrtine Jadran je ponovno imao dva pogotka viška, 11:9.

U tim trenucima izgledalo je da momčad sa Zvončaca ima kontrolu nad utakmicom. Jadran je pronalazio rješenja u napadu, uspješno koristio igrača više i držao Mladost u situaciji da stalno mora loviti zaostatak.

No, tada je uslijedio ključni dio susreta.

Mladost prelomila utakmicu u nastavku

Domaćin je u drugom dijelu podigao razinu igre, nekoliko puta stizao zaostatak, a potom serijom pogodaka prvi put preuzeo vodstvo. Ulazak Čubranića na vrata Mladosti donio je dodatnu sigurnost obrani Zagrepčana, dok je u napadu posebno raspoložen bio Radulović, koji je utakmicu završio s pet pogodaka.

Jadran je u tim trenucima izgubio napadački ritam koji ga je krasio u prvom poluvremenu. Treća četvrtina u potpunosti je promijenila tijek susreta, a Mladost je preokret dodatno potvrdila u posljednjoj dionici.

U završne četiri i pol minute domaćin je ušao s tri pogotka prednosti, 15:12, i više nije dopustio povratak splitske momčadi. Mladost je do kraja povećala razliku i zaključila susret pobjedom 19:14.

Nema razloga za paniku, serija se seli na Zvončac

Jadran je u završnici djelovao kao momčad kojoj je ponestalo energije. Nedavno finale Eurokupa očito je ostavilo traga, a dodatni problem bio je i neočekivani izostanak Zovića iz sastava.

Ipak, razloga za paniku nema. Finale se igra na tri pobjede, a Jadran je u prvom dijelu utakmice na Savi pokazao da se itekako može nositi s Mladosti. Splićani su dugo kontrolirali susret, imali prednost i pokazali kvalitetu koja im daje pravo vjerovati u preokret serije.

Druga utakmica igra se 19. lipnja na Zvončacu, gdje će Jadran pred svojim navijačima imati priliku izjednačiti omjer i vratiti borbu za naslov na početak.

Nakon svega prikazanog u Zagrebu, jasno je da ova finalna priča još nije rekla posljednju riječ.

Mladost – Jadran 19:14 Četvrtine: 2:5, 5:3, 5:3, 7:3 Finalna serija Prvenstva Hrvatske, prva utakmica Zagreb, bazen uz Savu Mladost: Marcelić 2 obrane, Bašić 2, Tončinić, Buljubašić, Radulović 5, Biljaka 1, Bukić 2, Lazić 1, Nagaev 2, Vrlić, Vukičević 2, Harkov 4, Čubranić 3 obrane, Lončar. Trener: Hrvoje Hrestak Jadran: Bijač 9 obrana, Matković 1, Marinić Kragić 2, Radan, Butić 3, Pejković 1, Ćurković 1, Burazin, Berehulak 1, Nemet, Fatović 3, Dužević 1, Čelar, Skejić 1. Trener: Jure Marelja Igrač više: Mladost 6/12, Jadran 9/17 Peterci: Mladost 1/1, Jadran 1/1

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