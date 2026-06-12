Split se guši u glomaznom otpadu: Čistoća objavila prizor iz Šimićeve i poslala ozbiljno upozorenje građanima

Čistoća Split upozorila je na novi primjer neodgovornog odlaganja glomaznog otpada u gradu. Kako su objavili, njihove službe svakodnevno s više grajfer vozila odvoze glomazni otpad s javnih površina, no problem divljeg odlaganja i dalje je izražen. Ovaj put objavili su fotografiju iz Šimićeve ulice, na području Gradskog kotara Blatine Škrape, u blizini kućnih brojeva 28, 30 i 32. Riječ je, kako navode, o primjeru neodgovornog i divljeg odlaganja otpada.

Posebno ističu da su datumi redovnog prijavljenog odvoza za ovaj kotar 5. i 20. u mjesecu.

"Glomazni otpad ne smije završavati gdje kome padne na pamet"

Iz Čistoće još jednom mole građane da se pridržavaju pravila i koriste mogućnosti koje su im dostupne. Naglašavaju da se manji glomazni otpad, odnosno onaj koji veličinom stane u automobil, može samostalno odvesti u reciklažno dvorište. U Splitu su građanima na raspolaganju četiri reciklažna dvorišta: Pujanke, Orišac, Kopilica i Karepovac.

U njima se, poručuju iz Čistoće, besplatno može odložiti pedesetak posebnih vrsta otpada u propisanim količinama, kao i do 200 kilograma građevinskog otpada.

Kauči, ormari i veći otpad moraju se prijaviti

Za veće komade glomaznog otpada, poput kauča, ormara i sličnih predmeta, građani trebaju unaprijed prijaviti odvoz. To mogu učiniti popunjavanjem web zahtjeva na stranicama Čistoće Split ili pozivom svom gradskom kotaru. Iz Čistoće posebno naglašavaju da se trebaju poštovati datumi odvoza, a otpad se mora odložiti isključivo na dogovorenoj lokaciji.

Pritom otpad ne smije ometati prolaz pješaka ili vozila, niti se smije odlagati na način da uništava zelene površine ili stabla. "Preporuka je što više koristiti reciklažna dvorišta", poručuju iz Čistoće.

Građane pozivaju da prijavljuju počinitelje

Čistoća Split pozvala je građane da prijavljuju sve one koji neodgovornim odlaganjem otpada kvare sliku grada.

Prijave se mogu poslati komunalnom redarstvu putem e-maila redarstvo@split.hr ili pozivom na broj 021 310 158. Za prijavu su potrebni osnovni podaci o počinitelju, poput imena i prezimena ili registracijske oznake vozila, a fotografija samog čina odlaganja je poželjna.