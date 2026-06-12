Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1:1 u prvom susretu skupine B na Svjetskom prvenstvu

Bosna i Hercegovina, koja je senzacionalno izborila nastup na najvećem nogometnom natjecanju, otvorila je turnir vrijednim remijem protiv Kanade, jednog od tri domaćina prvenstva.

BiH je odlično ušla u utakmicu i povela u 21. minuti golom Lukića. Kanada je nakon toga pokušavala doći do izjednačenja, a pritisak joj se isplatio u završnici susreta. Larin je u 78. minuti zabio za konačnih 1:1.

Ovim rezultatom obje reprezentacije osvojile su po bod na startu natjecanja.

U skupini B nalaze se još Švicarska i Katar.