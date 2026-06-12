BRAAAAVOOOOOOO! BiH povela protiv Kanade na otvaranju Svjetskog prvenstva

Bosna i Hercegovina sjajno je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U prvoj utakmici skupine B, koja se igra u Torontu, reprezentacija BiH povela je protiv Kanade rezultatom 1:0.

Pogodak za veliko slavlje bh. navijača stigao je nakon prekida. Bašić je ubacio iz kornera, Kolašinac glavom prebacio loptu, a kanadski vratar loše je reagirao i ostao izvan igre. Lopta je stigla do Lukića, koji je glavom pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine.

Pogodak je izazvao delirij među navijačima BiH u Torontu, koji su u velikom broju stigli podržati svoju reprezentaciju na povijesnom nastupu.

Bosna i Hercegovina tako je na najbolji mogući način otvorila utakmicu protiv jednog od triju domaćina turnira.

Podsjetimo, BiH je senzacionalno izborila nastup na najvećem svjetskom natjecanju, a u skupini B, uz Kanadu, nalaze se još Švicarska i Katar.

Utakmica je u tijeku...