Narudžbe s Temua i Sheina više neće biti iste: Evo što se mijenja od 1. srpnja

Kupci koji naručuju robu s internetskih platformi poput Temua i Sheina mogli bi od 1. srpnja plaćati više za svoje pošiljke. Naime, toga dana na snagu stupaju nova pravila Europske unije kojima se ukida oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji stižu iz trećih zemalja, piše N1.

Prema riječima Maje Bogović iz Hrvatske gospodarske komore, umjesto dosadašnjeg modela obračunavat će se jedinstvena carinska stopa od tri eura po vrsti proizvoda. Primjerice, za majicu i hlače kupac će platiti šest eura, dok će za više komada istog proizvoda platiti tri eura.

Istraživanje HGK pokazalo je da bi nove mjere mogle značajno utjecati na navike kupaca. Čak 52 posto ispitanika navelo je da planira potpuno prestati kupovati na takvim platformama, dok ih 17 posto namjerava značajno smanjiti kupnju.

Bogović upozorava i na sigurnost proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja. Istaknula je kako velik broj potrošača ne provjerava usklađenost proizvoda s europskim standardima, a ranija istraživanja pokazala su da su mnogi proizvodi, osobito igračke, nesukladni ili potencijalno opasni.

Važno je naglasiti da će nova pravila vrijediti za sve pošiljke koje stignu nakon 1. srpnja, bez obzira na to kada su naručene.

Prema podacima HGK, Temu je i dalje najpopularnija platforma među hrvatskim kupcima, dok se na drugom mjestu nalazi Shein. Izvorni tekst i detalji dostupni su na N1.