Ante Rebić odlazi iz Hajduka, nije prihvatio novi ugovor

Hajduk je službeno potvrdio kako Ante Rebić više neće nositi bijeli dres. Ugovor iskusnog napadača istječe 30. lipnja 2026. godine i neće biti produžen.

Kako su naveli iz kluba, Hajduk je Rebiću ponudio novi ugovor, no dvije strane nisu postigle dogovor te ga nogometaš nije prihvatio.

Rebić je u dresu Hajduka upisao ukupno 30 nastupa, pri čemu je postigao sedam pogodaka i šest puta asistirao suigračima.

"Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri", poručili su iz Hajduka.

Ovim priopćenjem završava Rebićev boravak na Poljudu, a karijeru će nastaviti u novoj sredini.